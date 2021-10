Ivete Sangalo e Claudia Leitte celebram amizade: ‘Quero tanto bem’

Ivete Sangalo está com tudo na sua carreira de apresentadora, tendo comandado no Multishow a mais recente temporada do programa “Música Boa Ao Vivo”, que contou com Claudia Leitte entre as convidadas finais junto de Juliette, Alexandre Pires, Majur e Hiran.

O encontro entre as das estrelas do axé baiano foi o suficiente para estremecer o público, e as duas então aproveitaram que cantaram juntas a música “Adeus Bye Bye” para celebrar a amizade delas.

“Diziam que a gente não se dava bem. Hoje, quero tanto bem a Claudia, a gente se conhece, se fala, se encontra, vai na casa da outra, janta junto”, declarou Ivete.

“Janta junto vírgula, porque ela come a comida dos outros”, brincou Claudia. “O que é isso? Eu quase não como”, desconversou Ivete, mantendo o bom humor.