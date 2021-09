Ivete Sangalo chora ao dividir o palco com o filho, Marcelinho

Não dá para fugir do velo ditado…. filho de peixe. Peixinho é! Mostrando que o talento musical veio de berço, Marcelo Sangalo, filho de Ivete e Daniel Cady, fez a mãe chorar ao vivo no Programa Música Boa, exibido pelo Multishow, na noite de terça-feira, 15 de setembro.

A cantora baiana se emocionou com a presença do seu primogênito no palco, tocando bateria, enquanto ela cantava a música “Caçador de Mim”, de Milton Nascimento. O menino de 11 anos é o primogênito da cantora, mãe também das gêmeas Helena e Marina.

A parceria emocionou a cantora, que em alguns momentos ficou com a voz embargada. Ao final da apresentação, Ivete teve até dificuldade para falar por conta da emoção.

“Eu te amo, que talento você é, meu filho. O cara (Deus) deu uma exagerada e me mandou você. Deu uma extrapolada no sistema”, brincou.

Em seu perfil no Instagram, a artista falou da emoção em dividir o palco com Marcelinho, o que há aconteceu outras vezes.

“Hoje vivi uma emoção que nem nos melhores sonhos eu poderia imaginar ter um filho tão especial e tão cheio de tudo que é maravilhoso. Hoje ele tocou bateria numa canção muito importante pra nós”, disse, inicialmente.

“Quanto orgulho, meu filho, eu tenho de você, e quanto respeito a mamãe tem por você. Você é gigante! Obrigada por me fazer tão feliz e compartilhar comigo seu talento incrível! Que sorte a minha”, escreveu ela”.

O vídeo do programa compartilhado por Veveta na rede social rendeu inúmeros elogios: “Chorei vendo, Veveta”, escreveu Tatá Werneck.

“Que momento especial”, disse Gisele Bundchen.