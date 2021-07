Irmã de Diogo Nogueira foi cupido no encontro com Paolla Oliveira

O novo casal mais badalado do Brasil, atualmente, é Diogo Nogueira e Paolla Oliveira. Diferente das especulações, eles não se conheceram e se aproximaram pelas mídias sociais. Foi a irmã de Diogo que fez o papel de cupido quando os dois estavam solteiros.

Produtora, gestora de projetos culturais e diretora do Clube do Samba, a cupido do casal já foi até personal organizer de Anitta até se desentenderem. Diogo e Paolla estão no famosos junto mas separados, isso porque enquanto a atriz se prepara em São Paulo para o Dança dos Famosos, o músico curte férias em Fernando de Noronha.

Por ironia, o casal mora no mesmo bairro, mas precisou da irmã cupido, que aliás chama-se Clarisse Nogueira, que esperou o momento certo para uni-los. Isto aconteceu em um jantar que ela preparou na própria casa para os dois. O irmão estava solteiro desde fevereiro, já Paolla desde abril.