Ícaro Silva rebate Aguinaldo Silva por fala sobre Beyoncé: “Seu olhar viciado não contempla nossa história”

O comentário de Aguinaldo Silva fez sobre a cantora Beyoncé usar um colar da joalheria Tiffany avaliado em 160 milhões de reaiscontinua repercutindo. Após os atores Jéssica Ellen e Rafel Zulu detonarem a fala do autor, entendendo que ele foi preconceituoso, outro ator também se manifestou.

Em seu perfil no Instagram, Ícaro Silva escreveu um longo texto com duras palavras a Aguinaldo e exaltando a cantora americana. Ele também homenageia algumas personalidades pretas e sua mãe, dona Jô do Espírito Santo.

“Eae @aguinaldofsilva, beleza? Não nos conhecemos e é provável que isso nunca aconteça, dado que já sou muito grande para os papéis medíocres reservados aos pretos em suas obras, mas me sinto no dever de te apresentar Jô do Espírito Santo, uma mulher preta, nordestina e periférica, que criou dois filhos na favela, sob violência constante, com um salário de faxineira. Isso porque tenho certeza que você não é capaz de falar por Joelly, nem por qualquer outra mulher preta brasileira.”

Ícaro exaltou sua mãe e o quanto ela o educou para lutar contra o racismo: “Jô, que tinha 25 anos quando me deu à luz, me ensinou tudo sobre exaltar e celebrar os nossos em sua ascensão. Me ensinou a torcer por todo e qualquer preto que estivesse posto à prova, como você tenta agora fazer com a imensurável Beyoncé. Graças à educação antirracista de Jô, minha referência de infância é a Biba de Cinthya Rachel e não a Xuxa de Maria Meneghel.