Humorista Caike Luna morre de câncer aos 42 anos

O ator e humorista Caike Luna, de 42 anos, morreu na manhã deste domingo (3), vítima de um câncer. O ator era nacionalmente conhecido por interpretar o personagem Cleiton, no programa Zorra Total. A atriz Katiuscia Canoro conformou a morte do amigo em seu perfil em uma rede social. “É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão Caike Luna”.

Caike foi diagnosticado com um câncer que atacava o sistema linfática e tratava a doença desde abril. Além de Zorra Total, onde fez sucesso ao lado da amiga Katiuscia, que interpretava Lady Kate, o ator também trabalhou no elenco dos programas “Baby Rose”, Xilindró” e “Treme Treme”. Ele também participou dos filmes “Casa da Mãe Joana 2” e “O Bolo”.

No dia 16 de abril, Caike publicou em suas redes sociais uma foto no hospital comunicando que iria colocar um cateter para iniciar um tratamento contra um Linfoma Não-Hodgkin e emocionou os fãs com as palavras escritas na postagem. ” Não gosto muito da vida real. Prefiro ficar imaginando coisas para um mundo particular que eu tento manter incorrupto. Gosto de acreditar que as pessoas são boas e querem o bem umas das outras […] Daqui a pouco, eu colocarei um cateter para iniciar um tratamento contra um Linfoma Não-Hodgkin que me habitava enquanto eu iludia. Vida real. Qualquer recado, me mandem por Jesus, o Cristo. Estarei sedado. Mas Ele, comigo e com que crê, não dorme nunca. Então acorda pra cuspir que o tempo muge!”.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.