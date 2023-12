Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

O dia começa agitado e pede mais cautela ao lidar com dinheiro pela manhã, seja seu ou de outra pessoa. Mas não jogue a toalha porque tudo tem jeito e as coisas devem entrar nos eixos se você seguir sua intuição. Vale a pena ouvir seu sexto sentido porque pode ter ideias brilhantes quando menos espera, bebê. Pode pintar briga séria com o mozão logo cedo, mas tente superar isso. Mais tarde, se tiver a chance de encontrar aquele crush ou de curtir a noite com o mozão, vá em frente! A vida amorosa conta com uma dose extra de paixão e vocês podem acertar os ponteiros. Compartilhe suas fantasias e aproveite para incendiar os momentos de intimidade.

Touro (de 21/4 a 20/5)

As parcerias estão na ordem do dia, Touro, e isso também vale para o trabalho. Mas se quiser tirar o melhor dessas boas energias, tente pegar mais leve logo cedo para não se indispor com alguém no serviço. Diplomacia e tato trazem ótimos resultados, embora superar a teimosia possa ser um desafio e tanto para o seu signo nesta manhã. Ainda bem que o astral melhora e ainda vai sobrar disposição para botar as tarefas em dia, ainda mais se tiver a ajuda dos colegas. Rivalidade pode atrapalhar seus planos na conquista, mas os amigos darão uma mãozinha pra você virar o jogo. Deixe o ciúme de lado e invista no companheirismo para proteger o romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Logo cedo, nem tudo é perfeito e você vai ter que reforçar o empenho para cuidar das suas obrigações. É que pode se dispersar com facilidade e acabar se envolvendo em mil coisas, ou perder um tempo precioso batendo papo durante o expediente. Ainda bem que você tem tudo para se sair bem no final das contas. A saúde também ganha um reforço dos astros e pode até receber elogios pelo caminho. Com tanta coisa acontecendo, há risco real oficial do romance ficar de lado. A dica é ter cuidado para o mozão não se sentir negligenciado, tá? A paquera anda meio arrastada hoje, mas você pode se interessar por alguém que encontra sempre.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A Lua segue em seu paraíso astral e você tem muito o que comemorar, Câncer! A manhã reserva alguns desafios e vai ter que correr atrás dos seus interesses sem abusar dos gastos. Também há risco de tretar com um amigo, por isso, mantenha distância das redes sociais logo cedo e foque sua atenção no trabalho. Logo o astral melhora e você vai brilhar ao interagir com colegas, clientes e novos contatos, fazer aquele curso que queria tanto ou até planejar uma viagem a trabalho ou lazer. A diversão também tem espaço garantido hoje, assim como a paquera. Alguém de longe pode ganhar seu coração. Se você e o mozão se estranharam pela manhã, dá tempo de fazer as pazes mais tarde.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A manhã começa tensa e pode sobrar para a convivência com o pessoal de casa, com direito a discussão com os parentes. Mantenha o foco nas suas obrigações e tente não se preocupar demais. A boa notícia é que o clima vai se tornando mais leve ao longo do dia. Preste atenção em seu sexto sentido para descobrir maneiras mais discretas de ter sucesso e de alcançar os seus objetivos. Você não gosta muito de agir em segredo, mas às vezes é preciso ser discreto, Leão! Podem pintar algumas discussões com o mozão logo cedo, mas um programa caseiro ajuda a voltar às boas com o par. Amor antigo pode reaparecer e aquecer seu coração.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A comunicação ganha destaque hoje, mas também exige atenção redobrada logo cedo. Cuidado com uma viagem rápida, seja a trabalho ou lazer. Ainda bem que o astral vai melhorando durante o dia e você pode abrir novas portas profissionais, inclusive conversando com colegas sobre uma parceria ou sociedade. Mais tarde, as redes sociais ocupam boa parte da sua atenção e sua popularidade deve crescer. Mas cuidado com fofocas. Com o mozão, é hora de conversar e afastar qualquer mal-entendido. A relação tem tudo para ficar mais séria se está saindo com alguém. Na paquera, não deixe a distância atrapalhar e jogue seu charme sem medo!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Hoje, as finanças ocupam boa parte da sua atenção, bebê, e será preciso cuidado para escapar de ciladas. Negócios arriscados ou que parecem bons demais pra ser verdade podem trazer prejuízos. Ainda bem que o trabalho conta com boas energias e pode render uma grana extra. Foque nas tarefas e mostre disposição para encarar o que vier pela frente — você pode conquistar um aumento ou conseguir um bônus. Se está buscando um emprego, pode ter boas notícias à tarde. Não deixe que os gastos virem motivo de brigas com o mozão! Mantenha a paz e pegue mais leve com a possessividade, tanto na conquista quanto no romance.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa o mês com as boas energias da Lua em seu signo, mas nem por isso dá pra baixar a guarda. Logo cedo, assuntos pessoais ou disputas no trabalho podem testar a sua paciência. Não seja tão exigente com os outros se quiser manter a paz. Mas o astral melhora ao longo do dia e você vai contar com uma ajuda da sorte para colocar tudo em ordem. Aproveite para resolver qualquer tarefa ou pendência que estava empurrando com a barriga. A paquera pode trazer disputas com rival, mas se usar o seu charme, não vai ter pra ninguém! A dois, contorne as críticas e capriche nas demonstrações de carinho para blindar a relação.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

É melhor ter cautela no serviço pela manhã, quando as energias podem pesar. Se tem planos de conquistar uma promoção ou se busca um novo emprego, siga sua intuição e dê um passo de cada vez, sem correr riscos desnecessários. Seu lado mais intuitivo e desconfiado está em alta e pode indicar o melhor caminho, se souber ouvir os avisos que seu sexto sentido envia. A boa notícia é que vai encontrar paz, sossego e um refúgio seguro no seu cantinho, inclusive para quem trabalha em casa. No amor, vá com calma e não confie demais no crush nem na sua cara-metade. A distância emocional pode esfriar o romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O contato com os amigos promete movimentar esta quinta, mas nem tudo será perfeito, Caprica. Logo cedo, faça sua parte e pegue leve com as críticas, especialmente nas redes sociais. Não espere demais dos outros e aprenda a perdoar alguns erros, assim vai ser mais fácil manter a paz com as pessoas ao redor. Ainda bem que o astral melhora ao longo do dia e um bom papo pode abrir novas portas — corra atrás dos seus sonhos! Companheirismo e diálogo são a chave para se entender com o mozão e tudo indica que o romance segue às mil maravilhas. Uma amizade com benefícios pode animar seu coração se está só.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você começa o mês com muito pique e não vai poupar esforços para atingir metas mais altas. Se anda pensando em tentar algo novo na carreira, essa é a hora de dar o primeiro passo e buscar uma nova colocação, ou batalhar por uma grana melhor. Mas não atropele as coisas e redobre a cautela logo cedo, quando o astral não será lá dos mais favoráveis. Há chance de se desentender com familiares, colegas e pessoas mais próximas se não tiver cuidado. Até a vida amorosa pode azedar se exagerar nas críticas e cobranças, meu cristalzinho. Abra seu coração e capriche na produção se quiser agitar novas paqueras por aí.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O contato com pessoas de fora ou que não vê há algum tempo pode ficar meio tumultuado pela manhã. Se der, adie uma conversa para a parte da tarde, quando as coisas estarão mais claras. No trabalho, mantenha o foco para não se distrair logo cedo e tente ser mais flexível, assim, tudo se ajeita rapidinho. É um bom dia para investir nos estudos, planejar uma viagem e aumentar seus conhecimentos de uma maneira geral. Sua animação também cresce e você pode ganhar vários admiradores e pedidos de amizade, o que anima a paquera. Você e o seu amor podem sair da rotina e apostar em um programa diferente para tirar o romance da rotina.