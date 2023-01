Horóscopo: Confira a previsão do seu signo neste domingo

Signos

Áries de 21/3 a 20/4

O romance pode passar por algum contratempo no início deste domingo. Tensões no céu podem causar algumas divergências entre você e a pessoa amada. Procure manter a calma e controlar as suas reações para não brigar. Em vez de insistir nas suas opiniões, ache um meio-termo que restaure a harmonia entre o casal.

Touro de 21/4 a 20/5

Você pode enfrentar alguns imprevistos no início do dia. Se estiver planejando viajar ou fazer alguma prova importante hoje, é bom sair com bastante antecedência porque algumas coisas podem atrasar os seus planos. A Lua na Casa 7 estimula você a procurar as pessoas queridas e passar o domingo em boa companhia.

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Com a Lua na Casa 6, você pode acordar com uma vontade enorme de organizar suas coisas. Talvez queira aproveitar o estímulo para dar uma geral nos armários, jogar algumas coisas fora e trocar outras coisas de lugar. Você também pode querer planejar um pouco melhor a sua semana, ainda mais se souber que terá muito trabalho e que o tempo vai valer ouro.

Câncer e 21/6 a 21/7

Você pode ter que se dividir entre a família e o romance no início do dia. Pode receber cobranças por dar mais atenção a um que a outro, por isso, procure dividir bem o seu tempo e carinho, sem deixar que parentes interfiram demais na sua vida amorosa. Mas isso vai passar logo. Quando a Lua entrar no seu paraíso astral, ainda de manhã, tudo vai ficar mais leve e animado.

Leão de 22/7 a 22/8

Curtir o domingo junto da família é tudo que você vai querer hoje. Com a Lua na Casa 4, seus laços com os parentes ficarão mais fortes e você vai querer desfrutar ao máximo do conforto e da segurança do lar. Se acordar bem cedinho, talvez tenha que lidar com algum conflito ou mal entendido envolvendo assuntos de rotina.

Virgem de 23/8 a 22/9

Controlar os gastos serão seu maior desafio neste domingo, virginiana. É melhor deixar o cartão de crédito em casa, porque vai ser difícil resistir às tentações nas vitrines. Gastos com diversão também precisam ser dosados para não se apertar, ok? A boa notícia é que a Lua na Casa 3 revela seu poder de comunicação.

Libra de 23/9 a 22/10

Evite bater de frente com parentes no começo do dia. Se alguém provocar, deixe que entre por um ouvido e saia pelo outro, sem aceitar provocações. Libriana como é, você sabe bem como usar seu jogo de cintura para fugir de conflitos. A Lua na Casa 2 fará você valorizar mais as pessoas e as coisas que te fazem bem.

Escorpião de 23/10 a 21/11

A Lua em Escorpião renova sua energia e disposição. Você estará toda animada e vai querer aproveitar o domingo ao máximo, com todo prazer a que tem direito. O céu só pede cuidado para não se envolver em mentiras, fofocas ou intrigas no início do dia. Evite acreditar em tudo que os outros vão dizer, pois nem todos vão merecer a sua confiança.

Sagitário de 22/11 a 21/12

A Lua na Casa 12 incentiva você a ficar mais quieta no seu canto hoje. Respeite o desejo de se isolar, fuja de agitos e aproveite o domingo para descansar. É muito importante repor as energias e dar um tempo das preocupações para revigorar o corpo e a mente. Você pode estar encucada com dinheiro e deve avaliar se pode cortar alguns gastos.

Capricórnio de 22/12 a 20/1

O céu alerta que nem tudo será como você planejou nesta manhã. Em vez de se irritar e começar o dia brigando, faça como a água e contorne os obstáculos. Isso fará o desafio parecer bem menor. A Lua indica boa popularidade para você na vida social. Aceite convites dos amigos e tente se enturmar com outros grupos também.

Aquário de 21/1 a 19/2

Você pode ter alguma preocupação com pessoas que moram longe ou estão viajando. Tente não se preocupar demais e faça contato se isso puder aliviar seu coração. Uma viagem que estava planejada pode ser adiada – faz parte. A Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo desperta toda sua vaidade e você terá um prazer enorme em se cuidar.

Peixes de 20/2 a 20/3

Você pode se decepcionar com uma pessoa muito querida no início deste domingo. Evite discutir de cabeça quente, pois isso só vai piorar as coisas. É melhor se afastar e dar tempo ao tempo. A Lua chega à Casa 9 e favorece as viagens. Também envia bons estímulos para os estudos e para cultivar a sua espiritualidade.

