‘Homem-Aranha 3’ bate recorde e se torna maior estreia de todos os tempos no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, bateu um recorde e se tornou a maior estreia de um filme em cinemas do Brasil na história. Segundo dados da Comscore, empresa internacional de consultoria de mídia e audiência, o longa já conseguiu mais de 1,7 milhão de espectadores e R$ 34 milhões em bilheteria no primeiro dia.

A estreia aconteceu nesta quinta-feira (16). O terceiro filme da franquia cujo protagonista é Tom Holland teve o retorno de nomes como o de Jamie Foxx, de “O Espetacular Homem-Aranha 2”, no papel do vilão Electro, e o de Alfred Molina, de “Homem-Aranha 2″, na pele de Doutor Octopus.

A expectativa também era grande nos Estados Unidos. A indústria deposita suas esperanças no novo filme do Homem-Aranha para reanimar Hollywood e disparar as receitas da bilheteria, duramente impactada com a pandemia.

As previsões eram animadoras para o filme” com estimativas de que poderá arrecadar US$ 150 milhões (R$ 854 mi) ou mais só no fim de semana de estreia nos Estados Unidos e no Canadá.

Apesar da recuperação gradual das salas de cinema este ano, este seria claramente o maior sucesso de bilheteria para uma estreia de Hollywood desde “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, em dezembro de 2019, antes da pandemia. Desde então, nenhum filme superou os US$ 100 milhões (R$ 570 mi) em sua estreia.