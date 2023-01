Harry Styles tem momento constrangedor no palco; confira o vídeo

O cantor inglês Harry Styles é cativante no palco, entretanto, tamanha empolgação pode causar algumas surpresas inusitadas. Na noite deste sábado (28), durante um show na Califórnia, EUA, o cantor rasgou a calça enquanto se agachava para se aproximar do público.

Durante a performance de “Music for a Sushi Restaurant”, vestido em uma calça que parecia ser de couro marrom, o artista não calculou o movimento das pernas e fez uma abertura maior do que deveria, deixando a parte interna da coxa à mostra.

O constrangimento de Harry foi notável nos vídeos feitos por fãs, que capturaram o momento. Ele fez cara de espanto, enquanto a plateia gritava ainda mais.

A plateia ainda contava com presença de famosos, como por exemplo Jennifer Aniston, famosa pelo seriado “Friends“. Harry já chegou a declarar que tem uma queda pela atriz.

Mas o show não parou, o artista pegou uma toalha preta, colocou entre as pernas e continuou cantando e pulando pelo palco.

Não é a primeira vez que ele passa por uma situação como essa. Em 2022, durante show da Love on Tour, Harry começou a jogar as pernas para cima durante um solo de guitarra, até que a sua calça coberta com paetê rasgou. Ele disfarçou e depois trocou de roupa.

Confira o registro de um fã, que presenciou o momento:

harry styles ripped pants i oop jumpscare pic.twitter.com/vsOk3KP8ez — clarao archive @hesplsing (@hscunderia) January 27, 2023

Com informações da Folhapress

