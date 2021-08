Gusttavo Lima brilha em gravação de DVD nos EUA e deve ganhar milhões

Gusttavo Lima está nos Estados Unidos em turnê, mas a passagem dele pelo país deve render o seu primeiro DVD internacional. Segundo Leo Dias, a gravação aconteceu no dia 15 de agosto e o contrato ficou na casa dos milhões.

O brasileiro receberá US$ 800 mil, o equivalente a R$ 4,2 milhões. A gravação vai acontecer em Boston, cidade onde a comunidade brasileira é grande, localizada no estados de Massachusetts. Sendo assim, o “Embaixador” voltará ao Brasil com uma bolada e tanto na conta bancária, fazendo história.

Caso a história se confirme, este valor será o maior já recebido por um artista brasileiro por uma gravação do tipo. Mas antes, Gusttavo Lima passa por Atlanta (13/8) e Newark (14/8).

Surpreendeu os fãs durante a gravação do seu novo DVD, “Buteco In Boston”, nos Estados Unidos, ao declarar o seu amor a Andressa Suita. Emocionado, o cantor reforçou a importância que a família tem em sua vida e ainda dedicou o show à mãe, Sebastiana, que morreu quatro dias após o casamento entre os dois.

“Gabriel e Samuel, papai te ama. Alô Andressa, eu também te amo. Muito”, disse o cantor, entre lágrimas.

Mais tarde, Gusttavo falou novamente da mulher, que não conseguiu acompanhar o sertanejo porque os filhos não conseguiram tirar o visto norte-americano a tempo.

“Alô Andressa, beijo. Acompanha, bem. Papai tá com saudade. Quando papai chegar vai ser um estrago”, prometeu.

Andressa reagiu com um coração ao ver pela TV a declaração do marido, além de mostrar que Gabriel e Samuel estavam acompanhando a apresentação do papai famoso.

Desde que se separaram, em outubro de 2020, Andressa Suita e Gusttavo Lima têm evitado falar da relação, que foi retomada no início do ano seguinte, quando eles começaram a ser vistos juntos. Apesar de todas as evidências deixarem claro que os artistas voltaram a formar um casal, eles têm permanecido cada vez mais afastados das redes sociais.