Grupo UBU oferta oficina de teatro para todas as idades

Para comemorar os 21 anos da peça “Uma Moça da Cidade”, o Grupo UBU irá ofertar oficinas de teatro gratuitas para todos os públicos, no Sesc Cultura, em Campo Grande. Os interessados devem solicitar a ficha de inscrição através do WhatsApp.

Serão sete encontros com diversas abordagens como dramaturgia, encenação, corpo, voz, cenário, figurino e maquiagem. Nas oficinas, o Grupo UBU também vai compartilhar a experiência adquirida nos palcos por meio de conversas e exercícios.

“Quem quiser fazer as oficinas pode fazer todos ou só uma. Os alunos das oficinas não terão que apresentar nada, não tem caráter de avaliação, mas eles vão ter que assistir a peça para entender tudo aquilo que eles aprenderam”, afirma Anderson Bosh, diretor do espetáculo e professor de teatro.

Datas

As oficinas acontecerão nos dias 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 deste mês de modo presencial seguindo todas as recomendações e protocolos de segurança. As aulas são um investimento do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (FOMTEATRO/2019) da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

Inscrições

Interessados devem pedir a ficha de inscrição no WhatsApp (67) 9 8170-6824 / (67) 9 9339-5734.

Serviço

O Sesc Cultura fica localizado na Av. Afonso Pena, 2270

