Grupo atacadista adota cães em suas lojas e celebra o Dia do Vira-Lata

A iniciativa “Cãolaborador” beneficia 36 pets que interagem com colaboradores e clientes nas unidades do Fort Atacadista em diferentes estados

No Dia do Vira-Lata, comemorado em 31 de julho, o Grupo Pereira aproveita para reforçar o compromisso com o cuidado e bem-estar dos animais, por meio de ações solidárias que beneficiam pets em suas unidades. Uma das iniciativas que ganhou destaque na bandeira Fort Atacadista é a “Cãolaborador”. Atualmente, o programa conta com a participação de 36 cães adotados nas lojas do Fort Atacadista em diferentes estados, que desempenham um papel relevante na melhoria do ambiente de trabalho, promovendo um clima mais agradável e descontraído entre os colaboradores, além de interagir com os clientes e ganharem atenção e carinho.

É o caso do Bob, cãozinho da Fort Atacadista de São José (SC), que virou o xodó dos funcionários e clientes da loja e se sente em casa. Ainda em Santa Catarina, na loja de Criciúma há uma equipe de peso, com Preto, Bolinha e Cicatriz, que chegaram no Fort ainda na construção da loja e já estão há seis anos na unidade. Ao longo desse período, ganharam casinha, crachás, alimentação muito amor e atenção dos colaboradores, que sempre passam para fazer um carinho e brincar com eles.

Já em Campo Grande, Caramelo foi eleito o funcionário do mês, trabalhando como auxiliar de vigia noturno. Ele faz a guarda da loja, chama a atenção dos clientes e virou o mascote da equipe. Ele faz parte do time do Fort desde a inauguração da loja, em novembro de 2022, e no Natal recebeu a missão de ser o ajudante do Papai Noel, interagindo com as crianças e demais clientes. Desde então, recebe muito carinho, cuidados veterinários, alimentação e abrigo.

As ações do GP em prol dos animais tiveram início em 2019. Desde então, o grupo, sétimo maior grupo supermercadista do Brasil, vem cada vez mais abraçando a causa animal. “Entendemos que a proteção e o cuidado dos animais são fundamentais, além de fazer parte do nosso propósito em ser um bom lugar para passar a vida, transformando as pessoas e o ambiente ao nosso redor, e isso se estende aos cachorrinhos que chegam em nossas lojas”, explica Paulo Silva, diretor de Gente & Gestão do Grupo Pereira. Os pets ainda acabam desempenhando a função de vigilância, principalmente no período noturno, garantindo assim a segurança do estabelecimento e de seus colaboradores.

Outra ação realizada pela companhia é a doação para ONGs que trabalham incansavelmente para proteger e cuidar dos animais desamparados. Em cada abertura de nova loja, um cheque no valor de até R$ 3.000 – que seria gasto com fogos de artifício na inauguração – é convertido em doação para uma ONG da causa animal da cidade. De acordo com o executivo, no decorrer dos últimos cinco anos, foram doados mais de R$ 80 mil, beneficiando 30 ONGs que lutam pela proteção e bem-estar animal.

Por meio da bandeira Comper, para fomentar essa causa, do dia 7 a 20 de agosto haverá a arrecadação de ração, que será destinada a instituições nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Santa Catarina. O GP ainda cede espaço para a realização de feiras de adoção de cães e gatos, que são realizadas no estacionamento das lojas em parceria com ONGs. Nos últimos cinco anos, foram realizadas 50 feiras, nas quais mais de 600 animais foram adotados e ganharam um lar.

Sobre o Grupo Pereira

Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira celebrou seus 60 anos de história em 2022. Atualmente, conta com 17 mil funcionários e 800 representantes comerciais autônomos nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

O Grupo Pereira tem mais de 100 unidades de negócio, incluindo 29 lojas da rede de supermercados Comper, 54 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), cinco filiais do Atacado Bate Forte (atacadista de distribuição), 16 lojas SempreFort (varejo farmacêutico), uma agência de viagens e dois postos de combustível. Além disso, o Grupo Pereira completa seu ecossistema de soluções ao incluir o braço logístico Perlog e os serviços financeiros da Vuon, que inclui o private label Vuon Card, com mais de 900 mil cartões emitidos, além de seguros e assistência odontológica.

Com a missão de oferecer uma experiência de compra positiva por meio da excelência no relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, o Grupo Pereira também contribui para a sociedade por meio de diferentes programas socioambientais.

