Gretchen abre o jogo sobre nova participação em A Fazenda: ‘Recebi convites’

Um dos mais marcantes personagens de A Fazenda, reality show da RecordTV, Gretchen deixou os fãs animados ao comentar sobre a possibilidade de uma nova participação no programa. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, a cantora, que ainda é muito lembrada pelos fãs, abriu o jogo sobre a ideia e relembrou os dias em que esteve no confinamento.

“Já recebi convites sim, mas prefiro que seja uma participação única. Não tem como fazer uma nova ‘Fazenda’ e as coisas serem iguais. Prefiro que todo mundo guarde aquela imagem”, contou ela.

A também empresária ainda opinou sobre a sua participação na quinta edição do reality, em 2012, e revelou que não imaginava que faria tanto sucesso na atração.

“A participação foi única, histórica e vai ficar marcada para sempre porque eu sou muito eu e quando desisti foi em prol daquilo que eu acredito. Não me arrependo de jeito nenhum, acho que saí no momento certo e fui motivada pela preocupação com meus filhos. Eles estão em primeiro lugar e não tem dinheiro que faça a minha cabeça. Nunca imaginei que minha participação ia fazer tanto sucesso, mas sabia que quando as pessoas me conhecessem, ela iam descobrir uma nova Gretchen”, completou.