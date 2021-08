Grazi Massafera ostenta sua beleza em cliques de biquíni na natureza

No final de semana, Grazi Massafera e Caio Castro anunciaram que o namoro deles chegou ao fim. Mas, ao que tudo indica, a atriz resolveu focar no trabalho e se conectar com a natureza.

Desde que anunciou que está solteira, Grazi vem focando suas postagens no Instagram na entrevista que fez para a revista Ela, onde ela chegou a falar da separação, e agora postou um clique de biquíni em uma cachoeira, onde exibe o corpão.

“A borboleta mais difícil de caçar é o adjetivo, pra esse aqui e agora. Eita natureza sua linda #boa semana”, escreveu a atriz.

Nos comentários, ela ganhou vários elogios, como “Linda”, “Uau”, “Abusada de linda” entre outros.

Vale lembrar que Grazi Massafera está de volta às telinhas na reexibição especial de Verdades Secretas, novela que a atriz deu uma grande virada na carreira. Pelo papel de Larissa na trama, Grazi até chegou a concorrer ao Emmy Internacional.