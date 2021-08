Gloria Groove celebra Show dos Famosos e influência na diversidade

É dupla comemoração! Foi revelado nesta segunda-feira, 30 de agosto, na pesquisa anual da Ipsos, o nome de Gloria Groove como a artista mais influente na categoria diversidade, em primeiro lugar do Brasil! Em seguida vem IZA, Pabllo Vittar, Camilla de Lucas e Gil do Vigor.

O objetivo do estudo é apresentar um panorama real do cenário para entender a importância das celebridades e como os consumidores se conectam e são influenciados por elas.

A Ipsos entrevistou, entre os dias 01 e 07 de julho, 2.000 pessoas com mais de 16 anos em todo o Brasil, que avaliaram 200 celebridades e influenciadores digitais em 9 categorias de influência: Sucesso, Comprometimento/Confiança, Modernidade, Alegria/Carisma, Autenticidade, Role Model, Beleza, Atitude Frente à Pandemia, e Diversidade, sendo estas últimas duas estreantes nesta edição do Most Influential Celebrities.

A margem de erro para leitura da pesquisa sem recortes foi de 2 pontos percentuais.

E tem mais! Para a alegria dos fãs, Gloria Groove está confirmada para participar da nova temporada do “Show dos Famosos”, na Rede Globo! O quadro, que é um sucesso na TV brasileira, faz parte do “Domingão com Huck” e estreia Neste domingo, 05 de setembro.

Sob o comando de Luciano Huck, a artista vai homenagear grandes talentos da música no palco do programa e serão avaliados pela bancada de jurados. No elenco também estão os nomes de Fiuk, Diego Hypolito, Wanessa Camargo, Margareth Menezes, Mariana Rios, Robson Nunes, Thiago Arancam e Vitor Kley, que vão entrar na missão de se assemelhar voz, imagem e gesto dos cantores escolhidos. Se preparem!