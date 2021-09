Globo volta atrás em decisão, bate o martelo e define que Xuxa assumirá os domingos da emissora: “Oficial”

A emissora deixou para trás outros nomes e definiu que a loira será jurada do Show dos Famosos.

Xuxa assumirá os domingos da Globo ao lado de Luciano Huck a partir do próximo dia 5 e será nada mais nada menos que jurada do novo Show dos Famosos.

É isso mesmo, a amiga do novo rei dos domingos foi convocada pela emissora carioca e finalmente voltará a brilhar por um bom tempo na vênus platinada oficialmente.

Para a estreia bombástica, teremos grandes nomes se apresentando no palco como Fiuk, Margareth Menezes e Gloria Groove. Amy Winehouse será uma das homenageadas da atração, segundo o que informa o IG Gente.

Pois bem, com a decisão de colocar Xuxa no júri, a Globo acabou voltando atrás na decisão de chamar Angélica. O que se sabe é que ao lado da Rainha dos Baixinhos, teremos a cantora Preta Gil e o diretor Boninho.

E a participação da mãe de Sasha não acaba por aí: Em pleno domingo, o “Visitando o Passado” com Xuxa será transmitido. Tudo isso foi gravado na época do Caldeirão.

Aparentemente, a loira fez as pazes com a Vênus Platinada. Depois de sair da Record, suas participações na Globo estão sendo cada vez mais constantes.

Além disso, Xuxa assinou um contrato com o Multishow e ficou confirmado que no próximo ano ela comandará uma espécie de “Rupals Drrag Race Brasil”, reality musical de drag queens.

Em resumo, o próximo final de semana na Rede Globo promete! Além da estreia de Xuxa no juri, teremos finalmente Luciano Huck aos domingos.

Porém, não se pode esquecer da contratação mais bombástica do ano: Marcos Mion brilhará nas telinhas da emissora carioca pela primeira vez com o Caldeirão no próximo dia 4.