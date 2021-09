Gil do Vigor se emociona e agradece ex Presidente por facilitar o acesso à educação: ‘Mudou a minha vida’

Grande exemplo de superação e defensor da educação, Gil do Vigor abriu o coração ao relembrar a sua trajetória durante uma live com o ex-presidente Lula e Thelma Assis, campeã do BBB20. Emocionado, o economista lembrou as ações do petista na democratização do acesso ao ensino superior e reforçou a importância que elas tiveram para que ele conquistasse os seus sonhos.

“Algumas pessoas tapam a visão para o que é óbvio e eu sou exemplo disso. Eu vim de escola pública e hoje estou num PHD. Isso nunca seria possível se lá atrás alguém não tivesse entendido a importância de trazer o pobre para onde ele deveria estar. porque tem muita fuga de conhecimento. Então, eu sou extremamente grato e apaixonado pelo governo do presidente Lula, que pensou em quem precisava”, disse Gil.

Segundo o pernambucano, que já está nos Estados Unidos para realizar o seu PhD, a interiorização das universidades foi uma medida importante para evitar a perda e fuga de conhecimento. O famoso ponderou que, antes, apenas os ricos tinham acesso à graduação, e criticou a meritocracia ao apontar as diferentes realidades entre os que pertencem a classes mais favorecidas em relação àqueles que estão nas classes C, D e E, por exemplo.

“Eu fico até emocionado porque eu sei que foi aquela ajuda lá atrás, sabe, quando eu pensei que nunca fosse conseguir [o Lula] falou ‘não, vamos colocar o pobre, vamos tirar a universidade pública da mão de quem já tem’. Porque o que acontecia: a universidade pública, ela ficava num clico eterno, rico, rico, rico e o pobre é que lute. Como é que ele vai competir? A competição era injusta! Então como uma medida alternativa ele [Lula] falou ‘peraí, vamos tentar resolver isso a curto prazo, porque a gente sabe que questão de educação não se resolve do dia para a noite”, continuou.

“Então o sistema de cotas ele veio, foram colocadas várias alternativas para nos ajudar de fato. Eu digo isso porque eu e vários amigos conseguimos ingressar na universidade pública e isso mudou minha vida de fato”, finalizou.