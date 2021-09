Gil do Vigor brilha nos EUA e protesta contra governo brasileiro

Na terça-feira, 07 de setembro, enquanto por aqui comemorávamos o Dia da Independência, Gilberto Nogueira celebrava a liberdade, na Califórnia. Curtindo ao máximo sua vida renovada nos Estados Unidos, para onde se mudou no final de agosto para a realização do seu sonhado PhD, o economista se esbaldou no “Rainbow Festival”, evento dedicado ao público LGBTQIA+.

Ao compartilhar registros da festa, o pernambucano aproveitou para relembrar bons momentos que passou no “Big Brother Brasil 21”, quando a festa de sua liderança teve o mesmo tema. Rainbow, em tradução livre, significa arco-íris e é o símbolo do orgulho LGBTQIA+ desde os anos 70.

“Nesse final de semana eu fui ao Rainbow Festival. Rainbow que é um símbolo tão importante pra mim. Me fez relembrar da minha festa do líder e de tudo o que me trouxe até aqui. E estou aqui! Mas trouxe comigo um pedacinho de cada um no coração e, na mala, um símbolo do meu Pernambuco que é pra me fazer sentir pertinho de vocês”, escreveu ele, ao exibir o guarda-chuva de frevo.

Gilberto Nogueira ainda destacou que sua temporada americana não será nada fácil, mas se comprometeu a se dedicar ao máximo.

“Agora, eu enfrento um novo desafio e sei que não vai ser fácil, mas vou dar o meu melhor, como sempre venho dando. Sou muito grato a todos vocês, por me acompanhar e me dar tanto carinho, sempre”, completou.

O vigoroso não deixou de se expressar sobre o Dia da Independência, que foi marcado por manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. A exemplo de outras postagens já feitas por ele, o economista deixou claro em seus stories que não é a favor do presidente da república.

“Independência é ter comida, é poder viver, é ter liberdade, ter emprego, condições de viver dignamente. Eu oro pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Ele pode estar lascado hoje, mas eu vou me matar de estudar e de alguma forma eu vou ajudar o nosso país”, disse.