Gamou! Jojo Todynho usa pingente com inicial do namorado

Depois de passar um final de semana romântico com Márcio Felipe, Jojo Todynho e apareceu nas redes sociais usando um cordão de ouro no pescoço com a letra M, inicial do nome do namorado. O novo acessório chamou à atenção na segunda-feira, 14 de setembro. Ela confirmou a homenagem à reportagem .

“É verdade, ganhei de presente de uma seguidora”, disse.

Jojo e Márcio passaram dias juntinhos, no maior clima “só love”, após a campeã de “A Fazenda 12” descobrir que ele estava namorando com ela e outra mulher ao mesmo tempo.

O rapaz tentou reverter a situação e provar para a manicure que não falava a verdade. Chegou a postar um vídeo (e apagou em seguida) dizendo que não tinha nada com a jovem. Porém, a moça mostrou imagens dele na cama dela.