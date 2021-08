Gabriela Rivero ( Professora Helena ) relembra romance e flagra com cigarro nos bastidores de ‘Carrossel’

A madrugada desta sexta-feira, 20 de agosto, teve gosto de saudade no “The Noite”. Em comemoração aos 40 anos do SBT, o talkshow comandado por Danilo Gentili destacou uma das figuras mais representativas da teledramaturgia da emissora. Por chamada de vídeo, Danilo conversou com Gabriela Rivero, a intérprete da professora Helena, na versão original de “Carrossel”, exibida na Televisa em 1989.

Para surpresa da atriz mexicana, a equipe do programa incorporou os personagens da novela infantil e todos se vestiram com os uniformes da fictícia Escola Mundial.

A atriz de 57 anos foi questionada sobre sua aparência jovial e se havia alguma fórmula para se manter bem fisicamente. Gabriela Rivero surpreendeu.

“A felicidade. Na verdade, é desfrutar a vida todos os dias, descansar, não beber álcool, nem drogas e fazer exercício”, disse.

Gabriela Rivero tinha apenas 24 anos quando flagrou seus colegas mirins de elenco fumando no camarim. As crianças, que tinham entre 5 e 11 anos, adoravam pegar os cigarros da atriz escondidos e fumar entre as gravações. Ela flagrou três atores de “Carrossel” fumando.

“Uma vez peguei eles fumando, acredita?! Eram o Jaime, o Paulo e o Cirilo. Estavam em um camarim e falei ‘vocês estão fumando?! De onde tiraram esses cigarros? E aí eles falaram: ‘da sua bolsa!’.”

Gabriela contou que dois atores mirins chegaram a se apaixonar durante as gravações:

“Ela (atriz que interpretava Maria Joaquina) tinha que tocar violino enquanto esperava, porque seus pais eram músicos e muito rígidos. Mas (ator que interpretava) o Jaime era apaixonado por ela e ela por ele. Eles tiveram um romance.”