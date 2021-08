Filme “Um Dia” será exibido em sessão gratuita

Quem quer curtir um bom filme, mas está sem dinheiro para ir ao cinema pode aproveitar a sessão gratuita desta terça-feira (10) do Sesc Cultura. A partir das 19h, será exibido “Um Dia”, de Lone Scherfig. Quem não conseguir assistir hoje pode ficar tranquilo. O filme voltará a ser exibido para o público na quinta-feira (12), às 15h e 19h.

O romance “Um Dia” traz a história dos jovens Emma (Anne Hathaway) e Dexter (Jim Sturgess) que se conhecem no dia 15 de julho quando ambos estão se formando na faculdade. A data é utilizada na obra para acompanhar a vida desses dois personagens ao longo de 20 anos. Apesar de seguirem trajetórias diferentes, a vida de Emma e Dexter continua sempre, de alguma forma, interligada.

Cine Classique

Além de Um Dia, o Sesc Cultura, por meio do Cine Classique, exibe na quarta-feira (11), às 19h, o longa “Gilda”. Com direção de Rita Hayworth, Glenn Ford, George Macready e Charles Vidor, o filme é ambientado na Argentina no período em que os cassinos eram ilegais no país.

O longa traz uma trama cercada de traição e desconfiança destacando a figura da mulher sedutora e misteriosa interpretada por uma das atrizes mais belas da Hollywood clássica, Rita Hayworth.

Quem tiver interesse em assistir os filmes deve cumprir com o uso obrigatório da máscara no local. As sessões são limitadas a 10 pessoas.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270, Centro, Campo Grande (MS). Mais informações: (67) 3311-4417.

