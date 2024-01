Festival Mais Cultura terá cia de dança e concertos de música clássica no Teatro Glauce Rocha

O Teatro Glauce Rocha, na Cidade Universitária, será palco de uma celebração cultural de grande magnitude com a chegada da 9ª edição do Festival Mais Cultura. Entre os dias 25 e 29 de setembro, a cidade de Campo Grande receberá atrações de alto nível, com concertos de música clássica, shows de música regional, espetáculos teatrais e de dança. As apresentações, que prometem encantar públicos de todas as idades, terão início às 20h e são abertas ao público gratuitamente, com a opção de doação de 1kg de alimento para entidades filantrópicas cadastradas.

O Festival Mais Cultura tem como missão não apenas sensibilizar a comunidade interna da Universidade, mas também atrair a comunidade externa, oferecendo uma oportunidade única de apreciar o rico cenário artístico da cidade. O pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, destaca que a programação diversificada e de alta qualidade torna o Teatro Glauce Rocha um destino ideal para toda a família. “Temos uma programação rica e gratuita. Se quiser vir todos os dias, eu tenho certeza que você vai ser impactado”, enfatiza.

A programação do evento abriga destaques da música, do teatro e da dança, com a participação de talentosos artistas e grupos da região. Entre os destaques, o Quinteto da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) apresentará um repertório intimista com obras de Johannes Brahms. O produtor executivo da Orquestra, Victor Lessa, expressa a ansiedade do grupo pela receptividade do público da UFMS.

Outro destaque imperdível é o Grupo ACABA, que trará a música regional para o centro do palco, com um olhar dedicado à cultura pantaneira. Moacir de Lacerda, músico do grupo, enfatiza a importância de cantar o Pantanal e celebrar suas riquezas e fragilidades.

Além da música, o Festival Mais Cultura 2023 contará com apresentações de dança de alto nível. A Cia do Mato, companhia de dança contemporânea, apresentará o espetáculo “Chafica”, uma homenagem à figura icônica de Sarah Abussafi Figueiró, que deixou sua marca na cultura sul-mato-grossense. O espetáculo inclui uma trilha sonora inédita composta por Tetê Espíndola e Arnaldo Black.

O Festival é uma oportunidade única para apreciar a diversidade cultural e artística da região e desfrutar de performances de alta qualidade. Para participar, basta reservar o ingresso aqui e comparecer ao Teatro Glauce Rocha nas datas e horários programados. A entrada é gratuita, mas a organização incentiva a doação de alimentos para ajudar as entidades filantrópicas da região.

Com informações da UFMS

