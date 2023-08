Festival de inverno traz shows para a criançada

O tradicional Festival de Inverno de Bonito nesta edição traz atrações exclusivas para a criançada como grandes sucesso do mundo infantil: Bita e Palavra Cantada.

No dia 25, sexta-feira, vai se apresentar “Mundo Bita”, com um show repleto de aventuras musicais, valorizando a criatividade. Com o bigode laranja mágico do Bita, as crianças serão transportadas a um mundo de fantasia. Este é o pontapé inicial para o show do Mundo Bita: “A semente da diversão é a imaginação”.

No dia 26, sábado, as crianças poderão se divertir com “Palavra Cantada”, a dupla musical formada em 1994 por Paulo Tatit e Sandra Peres. É caracterizado por canções infantis de linhas marcantes, que prezam pela elaboração das letras, arranjos e gravações, com uma poética sensível e respeito à inteligência das crianças.

As atrações fazem parte do Festival Bonitinho, novidade no evento e que aconteceu após o pedido da população, já que muitas famílias participam do evento cultural que atrai visitantes de todo o Estado.

Para o diretor presidente da FCMS, Marcelo Miranda, “Atendemos a um pedido da população e do governador para trazer atrações para toda a família, o Festival Bonitinho é uma novidade e terá muitas atrações, brinquedos infláveis, toda uma atmosfera para as crianças se sentirem inseridas no festival”.

