Feira Cultural agitará o Copharadio neste sábado

Amantes das feirinhas de artesanatos terão neste sábado (1), a possibilidade de visitar a Feira Cultural do bairro Copharadio que está em sua 19º edição e trará artistas, muitos artesãos além de delícias para comprar e comer, haverá durante o evento que começa às 16h e termina às 22h no bairro.

O evento conta atualmente com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura, mas a organizadora do evento Ana Cláudia Pelissari Cornejo, também artesã e responsável pela feira continuar viva mostrando os trabalhos dos moradores do bairro, destaca que precisa de patrocínio e apoiadores. “Hoje a feira conta apenas com a pequena taxa que os participantes contribuem para que possamos pagar cachês simbólicos aos artistas. Mas contamos com patrocinadores para que possamos crescer, não temos lucro além das vendas dos produtos”, explicou Ana Claudia que após passar por uma depressão começou a se dedicar ao artesanato nascido de reciclagem e assumiu a feira que havia e manter ela sempre com novidades.

O objetivo é divulgar os artesãos do bairro e proporcionar lazer aos moradores e convidados.

Além de mais de 100 expositores a Feira contará com atrações culturais como: Sapateado estúdio Pantanal em dança, Canta música regional e som do Pantanal, Freguesia do livro Ronilço guerreiro, Adriano San, Ciganinha dentre outros artistas como Luis Ragnar, Estúdio Pantanal em dança e Paulinho Oliveira Estúdio Dancee se apresentarão a partir das 19h.

Serviço:

Sábado (1)

Praça V da Copharadio

Horário: Ás partir das 16h

