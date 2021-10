FCMS promove variada programação em comemoração aos 44 anos do Estado

Na segunda-feira (11) Delinha realiza megashow com convidados

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) promove uma variada programação para comemorar os 44 anos do Estado. No domingo (10) haverá o espetáculo de dança do ventre com o Studio Nidal Abdul, na Concha Acústica Helena Meirelles, na segunda-feira (11) é a vez de subir ao palco da Concha a cantora Delinha e seus convidados, e a partir de terça-feira (12) a Gerência de Patrimônio Cultural exibe uma sequência de lives sobre Cultura, Gestão e Memória em MS; também no dia 12 haverá a exibição de documentários no Autocine produzidos durante o curso ministrado pelo MIS e pela TVE, a partir das 19h. Junto com as apresentações dos shows na Concha haverá uma Feira de Artesanato em parceria com as associações do setor.

“Felizmente estamos retomando as atividades com a vacinação avançada e neste ano conseguiremos celebrar mais um aniversário do nosso MS. Nossa cultura é rica, com grandes nomes como a icônica cantora Delinha, entre tantas outras atrações que estamos preparando para esses dias de comemoração. Estamos em pleno desenvolvimento e com muitas razões para festejar o pleno desenvolvimento do nosso Estado”, ressalta João César Mattogrosso, secretário de Estado de Cidadania e Cultura.

As comemorações começaram na segunda-feira (4) com as oficinas on-line do edital Artesania. Hoje é o último dia do Artesania, que traz ao público a oficina “Charme Pantaneiro”, no período da manhã, com a artesã Isabel Muxfeldt; à tarde, Leslie Bassi Gaffuri, de Campo Grande, vai ministrar “Arte em Argila”. As oficinas serão transmitidas diretamente do auditório da TVE para o YouTube da Fundação de Cultura e do Sebrae, e também para o Facebook da Fundação de Cultura.

No domingo (10), às 19h, o Studio Nidal Abdul de dança do ventre apresenta o espetáculo “Nosso Mato Grosso do Sul”, homenagem prestada à cultura sul-mato-grossense. Todos os temas são músicas regionais e/ou regravações de versões feitas por músicos sul-mato-grossenses, unindo a música regional e a dança oriental, já que em nosso Estado, cerca de 5% da população é composta por árabes ou árabe-descendentes, porcentagem alta em comparação a outras regiões do país. O espetáculo será híbrido, com a possibilidade de público presencial e transmissão ao vivo pelos canais virtuais.

O show musical em homenagem à cantora Delinha, embaixadora cultural de Mato Grosso do Sul, será na seguda-feira (11), a partir das 19h. Com aproximadamente uma hora e quarenta minutos de duração, artistas locais de diferentes gerações e estilos musicais, em dueto com a anfitriã Delinha, retratarão as belezas da diversificada música da cultura local. Uma banda-base, formada por músicos experientes, acompanhará Delinha e todos os convidados, sob a coordenação, direção artística e produção musical do músico campo-grandense Otávio Neto.

Os convidados que vão cantar com a Delinha são: João Paulo, Castelo, Beth & Betinha, Aurélio Miranda, Celito Espíndola, Filho dos Livres, Begèt de Lucena, Ton Alves, Karla Coronel, Alba Lessa (Três Lagoas), André Stábile, Negabi, Rodrigo Teixeira, SoulRa (Dourados), Andressa Chinzarian, Jerry Espíndola e Chalana de Prata. O show será híbrido, com a possibilidade de público presencial e transmissão ao vivo pelos canais virtuais.

Junto com os dois shows na Concha Acústica Helena Meirelles haverá uma Feira de Artesanato e Moda Autoral MS ao lado do palco, organizada pela Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de MS com as associações de artesanato do Estado. Serão duas tendas com peças da nossa terra, produzidas por nossos criativos artesãos, que estarão disponíveis para compra durante os dois eventos, das 16h às 22h.

Na terça-feira (12), às 19h, no Auto Cine da UFMS, haverá o lançamento dos Documentários MS em Imagens e Sons produzidos durante o curso ministrado pelo MIS (Museu da Imagem e do Som) e pela TVE Cultura – Prêmio Darcy Ribeiro, e entrega dos certificados aos participantes do curso.

Encerrando a programação, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul vai exibir uma série de lives, do dia 13 ao dia 15 de outubro, sempre às 19h, sobre “Cultura, Gestão e Memória em MS”. Os convidados, pessoas da área da cultura que já passaram pela gestão, seja de espaços culturais, seja de projetos, e têm dentro de suas produções parte da memória que se refere ao Estado, vão colocar à mostra, para que outros conheçam, suas memórias que transitam na área da cultura. As lives serão transmitidas diretamente da Biblioteca Pública Estadual Isaías Paim, ao vivo, para os canais virtuais.

(Texto de Marcelo Rezende)

