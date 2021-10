Famosas retornam ao Brasil após trabalhos na Paris Fashion Week

Depois de curtirem a “Paris Fashion Week”, ou “Semana de Moda de Paris”, Isis Valverde, Sabrina Sato e Simaria retornaram ao Brasil praticamente ao mesmo tempo. O trio foi fotografado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e chegaram a acenar para o fotógrafo que as observava.

Mas depois de muito luxo e estilo na capital francesa, Isis Sabrina e Simaria também esbanjaram poder ao voltarem para o país natal. A mamãe de Zoe, por exemplo, desfilou, pendurado no pescoço, um porta fones de ouvido da grife italiana Gucci. O acessório está avaliado em R$ 5,9 mil (considerando a cotação atual do dólar).

O look da apresentadora contava ainda com uma bolsa de ombro da Bottega Veneta. O modelo escolhido foi a Chain “Pouch Shearling Shoulder Bag”, com alças de correntes douradas e pele de cordeiro preta. A bolsa é confeccionada na Itália e está disponível pelo equivalente a R$17,2 mil.

Ela arrematou o visual com peças de vestuário oversized incluindo calça, jaqueta e camiseta. Ah, e não faltou o tênis plataforma branco e o corte de cabelo chanel e um par de óculos escuros.

Por sua vez, Simaria optou por um “aerolook” mais sensual e monocromático. O tênis plataforma também marcou presença no visual da cantora, mas ao contrário de Sabrina, ela optou por um macacão marrom bem justinho e, por cima, uma jaqueta longa, ao estilo sobretudo, de pele.

A dupla de Simone também foi tietada e posou com um fã para uma rápida Selfie.

Enquanto isso, Isis, assim como Sato, deixou o conforto e a pitada casual tomar conta de seu visual de retorno.

Ela preferiu um par de calça jean com lavagem clara, tênis branco e um blazer preto bem largo. Será que é do maridão, André Resende?

A atriz passou pelo paparazzo com duas enormes malas sendo uma delas da Louis Vuitton, avaliada em torno de R$ 12 mil.