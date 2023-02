Família de autista severo faz vaquinha para compra de piscina

A realidade de pais atípicos, o próprio nome já diz que é diferente das rotinas das famílias no geral e as vezes um pedido da necessidade de ter uma piscina pode parecer luxo, mas as famílias de autistas sabem quão importante é a terapia da água e não é luxo.

A piscina incentiva a parte motora, atenção e interação possibilitando o avanço de inúmeros comandos além do relaxamento, que no caso do Henrique é o principal objetivo.

Sim os autistas se acalmam e muito dentro de piscinas e foi visando esta necessidade que Aldeneide Alves de Lima Pereira, moradora de Três Lagoas organizou uma vaquinha em prol da compra de uma piscina para que seu filho, Henrique Lima Pereira, 18 anos e autista nível 3 de suporte, grau severo.

Ele é muito agitado, alto com mais de 1,70metros que depende exclusivamente da atenção dos pais para quase tudo. Ele não é verbal e ultimamente a família está exausta diante da árdua tarefa e conta com a ajuda de outras famílias que conhecem o autismo e empresários que possam contribuir.

“Tenho amigas que tem piscina em casa e nos convidam, mas ele não quer ficar uma hora ou duas, ele quer ficar até cansar. E para tirar ele dá água é uma luta, porque ele não quer sair”, explica a mãe.

Ela também afirma que ele relaxa e fica muito mais tranquilo para lidar e que não é luxo, a piscina faz parte das terapias necessárias para auxiliar no dia-a-dia dele. Ainda mais em Três Lagoas que o calor é grande.

Quem puder contribuir com qualquer valor já estará contribuindo para a qualidade de vida desta família.

PIX: ( chave CPF) 31442806826 Aldeneide Alves de Lima Pereira.

