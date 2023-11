Evento de natal ‘Dourados Brilha’ inicia programação nos distritos

O evento passará por Vila Formosa e Macaúba, Vila Vargas, Vila São Pedro e Itahum

A edição 2023 do Dourados Brilha começou no último sábado (25), na Praça Antônio João. Além da agenda prevista para a região central, a programação percorrerá os distritos, começando nesta segunda-feira (27) na Vila Formosa e Vila Macaúba. As apresentações serão em frente a quadra poliesportiva, a partir das 19h30, com a chegada do Papai Noel e show da dupla Vilela & Marco Aurélio.

Na terça (28) é a vez do distrito de Vila Vargas, quarta-feira (29) Vila São Pedro e quinta-feira (30) em Itahum. “Levar o Dourados Brilha até os distritos é uma prioridade nossa. Temos nossa estrutura móvel na carreta que é montada em todos os lugares que chegamos para abrilhantar as noites com nossa população. É uma alegria ver as crianças felizes com o Papai Noel e as famílias acompanhando”, ressalta o prefeito Alan Guedes.

Até o dia 22 dezembro, a celebração deve visitar várias regiões. Ação é realizada em parceria da Semc (Secretaria Municipal de Cultura) com a Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação).

28 de Novembro – Terça-Feira: Distrito de Vila Vargas

Na quadra poliesportiva

A partir das 19h30

– Chegada do Papai noel

-Show com Guilherme Oliveira

29 de Novembro – Quarta-Feira: Distrito de Vila São Pedro

Na quadra poliesportiva

A partir das 19h30

-Chegada do Papai Noel

– Show com Vitor Jhones

30 de Novembro – Quinta-Feira: Distrito de Itahum

Na esquina da praça

A partir das 19h30

– Chegada do Papai Noel

– Show do Grupo Bora Mexe

Com informações da Prefeitura de Dourados.

