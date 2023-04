Evento Cosplay Day é realizado no shopping Norte Sul Plaza

Hoje e amanhã tem Cosplay Day gratuito, no shopping Norte Sul Plaza

Hoje, a partir das 10h, começa o 2º Cosplay Day, no shopping Norte Sul Plaza, com uma programação completa de exposição, bazar, ponto de troca de cartas, máquinas com jogos, book store, concurso de Just Dance e cosplay infantil e juvenil, voltada ao mundo geek.

A atração musical ficará por conta da banda Neurock, com músicas de animes, filmes e desenhos, e do grupo de dança “New Dance Cover”. O shopping estima receber mais de 10 mil pessoas, no Cosplay Day, que será na praça de eventos, em frente às lojas Renner e Sertão. Amanhã (30), a programação começa às 11h.

Para os concursos, a premiação varia entre R$ 200 a R$ 500, acompanhada de um troféu. A entrada é gratuita e quem quiser participar dos concursos precisa realizar uma inscrição gratuita, na internet, acessando o link https://linktr.ee/nortesulplaza. Caso seja menor de idade, a inscrição deve ser preenchida pelo responsável.

Cosplay

A atividade consiste em se fantasiar, com acessórios e outros artigos, representando um determinado personagem, normalmente os japoneses, contidos em animes, mangás e videogames.

O cosplay foi criado nos EUA (Estados Unidos), em 1970, quando uma determinada convenção promoveu a entrada gratuita de Campo Grande-MS | Sábado, 29 de abril de 2023 LAZER pessoas fantasiadas de super- -heróis. No Brasil, o cosplay se tornou popular na década de 90. Os cosplayers são crianças, adolescentes e adultos, que produzem sua própria fantasia, apresentação e alguns até desenvolvem o cenário.

“A minha relação com esse mundo é fundamental para minha vida, estar nesse meio me proporcionou muitas amizades valiosas, superação e até a cura de ansiedade da qual sofria, em 2018. Faz cinco anos que me dedico ao cosplay e estou sempre incentivando outras pessoas”, assim relata a cosplayer Amanda Gomes, sobre sua história com o mundo geek. Ansiosa para o evento, Amanda, 28, foi a ganhadora do concurso no ano passado e salienta que o dia dedicado aos personagens japoneses é uma oportunidade de levar conhecimento sobre a cultura aos visitantes e, também, para reunir as pessoas.

“Além de proporcionar conhecimento e cultura aos visitantes, os eventos geeks reúnem pessoas de todas as idades e gêneros, são fãs que se unem e esperam ansiosos por esse momento, em que podem se vestir e brincar, como se fossem seu herói/personagem favorito.”

Expectativa

Realizado pelo shopping Norte Sul Plaza, em parceria com a empresa de eventos W. S Nakashima e com o apoio das lojas Piticas, Maciel Livros e Tan Tan Tan Tann, o Cosplay Day espera superar o público de 10 mil pessoas que marcaram presença primeira edição, em 2022. “Nossa expectativa é que supere as 10 mil pessoas do ano passado, tendo em vista que não temos mais restrições da pandemia e que, para essa edição, estamos utilizando a praça de eventos inteira, para melhor conforto e distribuição do fluxo de visitantes”, afirma o analista de marketing do shopping, Leehay Diniz.

Fantasiada de Mitsuri Kanroji, personagem do anime Kimetsu no Yaiba, a cosplayer conta como se sentiu, ao conquistar o 1º lugar no concurso de cosplay da primeira edição e explica a representação da personagem, em que ela se espelha. “Eu fiquei surpresa, pois não esperava o 1º lugar, até então, só tinha ocupado o 2º e 3º. Diante de tantos concorrentes fortes, ter sido a campeã foi a confirmação de que eu tinha feito um bom trabalho e senti que ele estava sendo reconhecido, a emoção tomou conta de mim e eu não parava de chorar.

Eu tenho muito carinho pela Mitsuri, ela representa o amor, é doce, gentil e bondosa com os que estão a sua volta, e é algo que tento trazer para a minha vida”. Este ano, A m a n d a compõe o grupo de organizadores do 2º Cosplay Day, a convite do shopping, mas garantiu que está preparando um look inovador, além de estar ajudando os colegas, com suas fantasias. “Passo as noites em claro, fazendo os últimos ajustes.

Esse ano vou inovar com dois trajes inéditos, será a grande estreia. Também, estou ajudando alguns colegas a produzirem suas roupas”. Uma das novidades desta Hoje e amanhã tem Cosplay Day gratuito, no shopping Norte Sul Plaza segunda edição do Cosplay Day é a premiação em dinheiro para os concursos de cosplay e Just Dance, a apresentação da banda Neurock e do grupo de dança “New Dance Cover”. O júri terá 2 técnicos e 2 artísticos, para que haja um equilíbrio entra a parte artística e técnica do cosplayer.

A premiação será R$ 500, acompanhado de um troféu para quem conquistar o 1º lugar; R$ 300 + troféu para o 2º vencedor, e aquele que ficar em 3º lugar receberá R$ 200 e também um troféu. As categorias do concurso de cosplay serão infantil (crianças até 12 anos) e juvenil (acima dos 12 anos).

A inscrição deverá ser preenchida pelos responsáveis, caso o participante seja menor de idade. Já para o concurso de Just Dance, o requisito é ter mais de 12 anos para poder participar, mas durante o evento, todas as pessoas que quiserem dançar estão livremente autorizadas. As inscrições devem ser feitas na internet, acessando o link https://linktr.ee/ nortesulplaza. “A segunda edição do Cosplay Day vem para reforçar ainda mais o posicionamento do shopping Norte Sul Plaza, de um grande ambiente acolhedor, familiar que preza pela cultura jovem/ pop.

O evento é amado pelos participantes/competidores e a edição desse ano irá se consolidar como uma das melhores opções de evento geek que temos no calendário nerd do Estado de Mato Grosso do Sul”, finalizou o analista de marketing.

SERVIÇO:

O 2º Cosplay Day é gratuito e começa hoje (29), a partir das 10h, no shopping Norte Sul Plaza, localizado na avenida Presidente Ernesto Geisel, 5.259, jardim Joquei Club. Amanhã (30), o evento começa às 11h. O link para se inscrever para os concursos é https://linktr.ee/nortesulplaza. Para obter mais informações, acesse o perfil do Instagram do shopping: @nortesulplaza.

