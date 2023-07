Com prêmios até 5 mil reais, estão abertas as inscrições para a 35ª Noite da Poesia na capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, em parceria com a União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, está com as inscrições abertas para o concurso literário “35ª Noite da Poesia”. O evento cogita incentivar a produção literária no segmento da poesia e premiará os melhores poemas nas categorias de autores nacionais e autores sul-mato-grossenses.

O regulamento completo do concurso está disponível no site da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (https://ubems.org.br/). O concurso é aberto a qualquer pessoa, brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), estrangeiro(a), sem limite de idade. Os poemas devem ser escritos em língua portuguesa.

As inscrições estão abertas até a meia-noite do dia 25 de agosto de 2023, no horário de Mato Grosso do Sul. É importante não deixar para a última hora e garantir a participação no concurso.

Serão premiados os 10 melhores poemas selecionados, sendo que os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro. A intenção é valorizar e reconhecer o talento dos poetas participantes.

É fundamental seguir todas as diretrizes do regulamento, como o limite de versos e a temática livre. Trabalhos que prejudiquem terceiros ou tenham caráter ofensivo não serão aceitos.

Dúvidas e informações adicionais podem ser solicitadas por e-mail, através do endereço [email protected]. A equipe responsável pelo concurso está pronta para auxiliar os participantes.

Não perca a oportunidade de fazer parte dessa noite de poesia e celebração literária. Inscreva-se e compartilhe sua arte com a comunidade. A 35ª Noite da Poesia promete ser um evento memorável e repleto de talento.