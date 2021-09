Esposa de cantor sertanejo que foi encontrado sem vida, relata ‘deixou um buraco enorme em nossa família’

O cantor sertanejo Giovanne Salles foi encontrado sem vida, na madrugada desta segunda-feira (27), dia em que completaria 30 anos, no bairro Jardinópolis, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ele estava dentro de um carro, no banco do motorista. De acordo com a polícia, os militares foram acionados por testemunhas e Giovanne tinha sangramentos no nariz e na boca.

O carro que ele dirigia estava parado no meio da via, entre a Avenida Amazonas, uma das principais da capital. Não foi encontrado sinais de violência no cantor, e os militares disseram que há indícios de que a morte tenha sido provocada por overdose. Foram encontrados três pinos de cocaína dentro de um dos sapatos dele.

E sposa e filho

Giovanne deixou esposa e um filho de 1 ano. A esposa do cantor, Ingrid Guerra de Carvalho, desabafa: “Ele queria ser famoso, reconhecido pela música – não pela morte, isso que mais me dói”.

Em uma entrevista ao G1, Ingrid conta que ela e o cantor estavam casados há 5 anos e que “vai ser difícil”, conviver sem ouvir os acordes no violão e a voz de Giovanne cantando ou chamando o filho para brincar.

“Não sei como vou falar isso para meu filho quando ele crescer, como falar que o papai não vai voltar pra casa mais? Vamos ter que seguir, tocar a vida, mas vai ser difícil”, lamentou Ingrid.

Ingrid relembrou a última vez que viu Giovanne e sua dedicação pela música sertaneja. “Eu o vi pela última vez na sexta, porque ele passou o fim de semana fazendo muitos shows. Depois de ficar mais parado, por causa da pandemia, ele estava retomando as apresentações agora, estava muito feliz e animado. Deixou um buraco enorme em nossa família”, comentou ela.

Por volta das 13h30, o corpo do cantor ainda estava no IML (Instituto Médico Legal) de Belo Horizonte.