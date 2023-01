Espetáculo “Alakazan – A Fábrica Mágica” chega a Capital

A Cidade Morena se prepara mais uma vez para receber o Circo dos Sonhos, e o picadeiro está sendo montado novamente no estacionamento do Shopping Campo Grande. Com a diversão, magia e fantasia do mundo circense, a atração retorna a Campo Grande e faz a estreia do espetáculo “Alakazan – A Fábrica Mágica”, no próximo dia 6 de janeiro, sexta-feira, às 20 horas.

O embaixador da atração é o ator e artista circense, Marcos Frota, que comanda um universo repleto de música, teatro, dança e circo, com mais de 60 profissionais envolvidos, entre eles, mais de 30 artistas brasileiros e estrangeiros com talento de nível internacional. Sobre seu início no circo, em entrevista ao site Gaúcha ZH, ele explica que começou por causa de uma novela. “Eu comecei com o circo numa novela, Cambalacho, em 1985/86, em que fazia um trapezista. Fui do teatro para a televisão, da televisão para o cinema e para o circo. Ao fazer o trapezista na novela, eu me apaixonei pelo circo, fiquei encantado, e aí nunca mais parei.” Ao Guarulhos Hoje, Frota afirmou que para se manter vivo, o circo precisa, invariavelmente, se reinventar. “O mundo mudou e o espetáculo teve que acompanhar esta mudança. A manutenção de um circo nos obriga a transformá-lo em algo mais leve em todos os sentidos.

Porém, a linguagem circense permanece. Ao teatralizar sem perder a essência, usando a tecnologia executada por uma nova geração de diretores e artistas, o circo foi se reinventando e fluindo através dos tempos. Por isso está vivo até hoje e assim vai continuar” A trupe traz malabaristas, equilibristas, contorcionistas, mágicas, muita palhaçada, além de globo da morte, pêndulo e patinação.

O circo é uma criação da família Jardim, que tem mais de 30 anos de tradição e, atualmente, possui três circos que viajam pelo Brasil. Nos circos da companhia trabalham centenas de pessoas, entre elenco, produtores, carpinteiros, serralheiros e muitos outros profissionais envolvidos na produção de três espetáculos de sucesso.

O espetáculo A diretora do espetáculo, Rosana Jardim, explica o que tinha em mente ao criar o show. “Resolvi criar um espetáculo que fosse um sonho, mesclando teatro, dança, música e artes circenses e que pudesse levar nossa plateia a um mundo mágico, o mundo do picadeiro que exerce encantamento nas pessoas há séculos…” Evoluções de contorcionismo de tirar o fôlego, força e delicadeza que as belas artistas desenvolvem nos tecidos e na lira, um globo da morte que fará o público se surpreender, são algumas das atrações que o Circo dos Sonhos vai apresentar.

Os palhaços também garantem momentos divertidos junto ao público, com números cômicos que prometem levar a plateia às gargalhadas. A trama toda acontece dentro do sonho de uma garotinha, Ly, que, despertada por um mágico, vai parar no circo. E ali, naquele ambiente de sonhos, que a plateia é convidada a viver essa aventura que traz à cena o duelo entre os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, a já conhecida menininha do Circo dos Sonhos. Ly é uma criança curiosa, que toca e fotografa tudo ao seu redor.

Em uma visita à Biblioteca, ela é surpreendida por Alan, que surge como num passe de mágica e lhe entrega um livro especial, retirando o tablet de suas mãos. Encantada pelo livro, ela pede que ele leia a história, mas quando ele inicia, é interrompido por um som de sinos.

Quando os dois procuram de onde vem tal som, surge Kazani, que transporta todos para a Fábrica Mágica, um universo fantástico onde tudo é possível.

A cada badalar do sino e movimento das engrenagens, Ly é transportada para outro universo com novas atrações, sempre acompanhada pelo seu amigo Alan. Kazani não gosta da interação entre Alan e Ly e compete por sua atenção. Essa disputa irá seguir e se fortalecer até o último ato, onde ocorre o confronto final, quando Ly conseguirá transmitir aos dois o poder da amizade e união, mostrando que é possível compartilharem suas habilidades, assim como os livros e os tablets, que compartilham seus conhecimentos com seus leitores.

Trajetória Desde 2004 o Circo dos Sonhos já recebeu 2,8 milhões de expectadores, e credita o sucesso de público e crítica ao alicerce de mais de 30 anos de experiência e tradição no segmento circense, que despertou a atenção de licenciados para a produção de espetáculos.

É o caso da lona itinerante, que apresentou, entre os espetáculos, os personagens Patati Patatá, uma das mais fortes marcas infantis atualmente, no ar também pelo SBT, e a Turma da Mônica, a mais conceituada marca infantil brasileira, que por meio da Mauricio de Souza ao Vivo, investiram R$ 2 mi para apresentar o maior espetáculo circense brasileiro: A Turma da Mônica no Mundo do Circo.

Nos primeiros meses em cartaz em São Paulo, recebeu mais de 350 mil expectadores, em um show fabuloso que surpreende toda a família. Em 2012 estréia Quyrey – Uma aventura na Selva (a maior produção circense realizada no Brasil), Turnê Nacional em parceria com a MS Ao vivo do espetáculo Turma da Mônica no Mundo do Circo que começou em março. E outras novidades e shows em São Paulo e Brasil.

Em Agosto de 2012 chegaram “As aventuras dos Piratas com o Circo dos Sonhos de Lazy Town”. Com o sucesso da Turma da Mônica no Mundo do Circo em sua turnê nacional, em Setembro de 2012 estreou a unidade lilás, um circo inteirinho novo desde a entrada até o cenário para a temporada com início no Shopping Tamboré.

De outubro a novembro de 2012 foi a vez do Chaves Animado – show ao vivo, mais uma parceria do Circo dos Sonhos com o SBT, Televisa e a Exim.

Já 2014 foi o ano de uma parceria com Marcos Frota, o embaixador do Circo Brasileiro, e a unidade lilás se transformou em um espetáculo com banda ao vivo, que encanta todo o Estado do Rio de Janeiro, enquanto a unidade vermelha está em uma parceria com a Twww.circodossonhos.com. VTEM com espetáculos por toda sua região.

Serviço

O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira à sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a Lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a Central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia.

A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 20760087 / (11) 99777 7177, ou pelo site.

Por: Méri Oliveira

