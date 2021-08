Empresas Eletrobras buscam novos projetos culturais para patrocinar

As empresas Eletrobras estão selecionando até o dia 17 de setembro projetos de diferentes manifestações culturais para participarem do Programa Cultural das Empresas Eletrobras 2021. A inscrição é gratuita através do link.

Serão patrocinados projetos de quatro áreas da Lei Rouanet: artes cênicas (dança, teatro e teatro musical); patrimônio cultural material e imaterial; música (erudita e instrumental); e museus e memória.

Com essa iniciativa, as empresas Eletrobras disponibilizarão até R$ 9 milhões à cultura brasileira, inclusive a Eletrobras Furnas participa da iniciativa com investimento de R$ 5 milhões. Acesse também: Trabalho em dois empregos ou MEI pode contar tempo no INSS

Mais notícias no Jornal Impresso