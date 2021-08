É menino! Maria Cecília e Rodolfo revelam sexo do segundo filho

Fim do mistério! Maria Cecília e Rodolfo revelaram, por meio das redes sociais, o sexo do segundo filho: eles esperam um menino! Pais de Pedro, de quatro anos de idade, a dupla aguarda a chegada do segundo filho, prevista para março de 2022.

Os cantores, que dividem parte da vida com os fãs pelas redes sociais, também compartilharam a notícia tão aguardada. “Ter mais um filho era o nosso sonho. Ele chega amado e desejado por nós, principalmente pelo Pedro, que agora se tornou o irmão mais velho”, disse Maria.

“Nos sentimos muito abençoados, muito! A notícia de mais um filho encheu as nossas vidas de felicidade. E vem mais um menino aí. Pedro é só comemoração e já faz planos para ensinar o irmão caçula a jogar futebol”, afirmou Rodolfo.

O nome ainda não foi decidido por Maria e Rodolfo, que esperam contar com a ajuda do primogênito nesta tarefa tão importante.

“Pedro quer ajudar a escolher. Tenho os meus preferidos, Rodolfo os dele. Mas, Pedro irá participar deste processo. É importante que ele se sinta parte importante do momento tão incrível”, explicou Maria Cecília.

Morando em Campo Grande (MS), Maria Cecília e Rodolfo comemoram a vida pessoal e também a profissional, pois a dupla acabou de lançar o single “Se eu existo é por você”. A canção, autoral, também se transformou em filme, já disponível no canal do YouTube.

“A intenção é marcar de forma significativa o nosso retorno à Campo Grande. Somos filhos do Mato Grosso do Sul, amamos a nossa terra e nada melhor que gravar uma canção autêntica, sertaneja de verdade”, contou Rodolfo.

“Com isso, ajudamos a perpetuar a nossa cultura e a reverenciar tantos artistas que nasceram aqui e foram essenciais na projeção do sertanejo que conhecemos hoje. A raiz é aqui e ‘Se eu existo por você’ é um exemplo disso”, concluiu ele.