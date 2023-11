Dourados vive noite mágica de natal com abertura do ‘Dourados Brilha 2023’

A abertura do Dourados Brilha 2023 foi emocionante. Cerca de 15 mil pessoas passaram pela Praça Antônio João, centro de Dourados, segundo a Guarda Municipal. A tradicional festa de fim de ano do município, com realização da Prefeitura de Dourados, tem iluminação e decoração especiais alusivas ao Natal e Fim de Ano nas ruas centrais e diversas atrações culturais e artísticas.

Até o dia 22 dezembro, a celebração deve visitar várias regiões, incluindo os distritos. Às 20 horas, o prefeito Alan Guedes, a esposa Kely e o filho Ítalo, subiram ao palco e participaram da abertura oficial, que teve festa de fogos, chegada do Papai Noel e a tão esperada iluminação e decoração de Natal. A Roda Gigante, com 16 metros, foi uma atração e atraiu centenas de pessoas.

No domingo (25), as apresentações começam às 17h30 com o show do cantor Patrick Yuri. Às 20h15 tem Show de Viola com Seu Dito e, em seguida, apresentação de Vítor Gregório e Marco Aurélio, em parceria com a Fesmorena.