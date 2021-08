“Domingo em Família” volta nos altos da Afonso Pena neste domingo (22), das 8 horas às 12 horas, no altos da Avenida Afonso Pena. Esta edição é para comemorar os 122 anos de Campo Grande e ter atrações como o projeto Folk na Rua, Rodrigo Nogueira e a dupla Fred e Vitor ( representando o chamamé e o sertanejo), já pelo blues tem a dupla de Renato Mendes & Rick Bergamo. No hip hop o dj TGB, além do show da cantora Magnólia e do cantor Sho. A abertura é da Banda Municipal Ulisses Conceição.

Também acontecem apresentações teatrais com a peça “Bebê a Bordo”, do Grupo Flor e Espinho, e “Intolerância”, da ADOTE – Cia. Teatral Ator Domingos Terras. Atores em perna de pau também estarão performando ao longo do evento, assim como encenações apresentadas pelo palhaço Palito Incendeia Stupidus e o Bobo Terceiro da Silva. As crianças também serão prestigiadas com contação de histórias do projeto Emília Musical, pintura facial, oficina de patins com a Galera do Patins, oficina e competição de skate, além de roda de capoeira.

No local ainda acontece aula de ritmos e com apresentação do Grupo de Street Dance. Lembrando que a entrada é livre, mas o uso de máscaras de proteção individual é obrigatório, assim como a aferição de temperatura. Durante o dia dia, às 9, 10 e 11 horas, o ônibus turístico City Tour estará disponível para passear com a população. O passeio é, como sempre, gratuito.

serviços

Além disso, será possível usar o serviço de ouvidoria itinerante e um ponto de atendimento à população, a emissão de carteira digital e vagas de emprego, e a ação educativa a respeito dos 15 anos da Lei Maria da Penha. O Senai e o Sesi levarão a mostra de robótica e um carro elétrico para completar a programação e o Solurbinho marcará presença para campanha de conscientização.

O evento é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e Sistema S. “Domingo em Família” é um projeto inclusivo criado em 2017, que busca levar entretenimento e serviços à população, movimentando ainda mais a região, que aos domingos tem as vias interditadas para trazer ainda mais conforto aos campo-grandenses. Serão três palcos distribuídos ao longo da Afonso Pena.

A ação é realizada pelas secretarias municipais de Cultura e Turismo (Sectur), de Políticas para Mulher (Semu), Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg), Fundação Municipal do Esporte (Funesp), Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), Fundação Social do Trabalho (Funsat), com o apoio do Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As atividades do “Domingo em família” volta nos altos da Afonso Pena terá controle de aglomerações das autoridades policiais, trânsito e Guarda.

