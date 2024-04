Djavan, Capital Inicial, feira O Balaio e exposição do Van Gogh são atrações para este fim de semana em MS

Em Campo Grande tem Circo Mundo Mágico com especial da Disney e 2ª etapa da Copa Acrissul do Laço Comprido

O cantor e compositor Djavan, um dos nomes mais influentes da música nacional, irá desembarcar em Campo Grande para realizar show no sábado (27), no Bosque Expo, como parte da turnê mundial “D”. A turnê mundial chamada de “D” foi anunciada em dezembro de 2022, homônima ao 25º álbum de Djavan, lançado em agosto de 2022. “O álbum é uma proposta à felicidade, ao futuro, à esperança. Fiz um disco tentando quebrar a hegemonia do obscurantismo, da falta de esperança”, diz o artista.

Além de faixas do último trabalho, como ‘Num Mundo de Paz’ e ‘Primeira Estrada’, o público poderá curtir um repertório de aproximadamente 20 canções que contempla sucessos de todas as fases da carreira de Djavan. Embora o artista sempre renove a lista de clássicos de uma turnê para a outra, músicas como ‘Sina’ e ‘Flor de Lis’ tem lugar cativo em todos os shows, porque são canções que o povo ama.

Neste novo Show, no palco, a voz e violão de Djavan ganham o reforço de Marcelo Mariano (baixo e vocal), Felipe Alves (bateria), João Castilho (guitarra e violão), Paulo Calasans (piano e teclado), Renato Fonseca (teclado e vocal), Jessé Sadoc (trompete e flugelhorn) e Marcelo Martins (saxofone, flauta e vocal).

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso, porém há poucos setores disponíveis, então é preciso correr para garantir o seu. O show começa às 22h30, no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

Capital Inicial em Nova Andradina

O município de Nova Andradina receberá show da nova turnê do Capital Inicial, como parte das celebrações de 65 anos da instalação do município. A apresentação de uma das mais icônicas bandas de rock dos anos 90 e 2000 do Brasil será nesta sexta-feira (26), às 22h, no Centro de Eventos José Antônio Zanqueta, de forma gratuita.

A turnê 4.0 do Capital Inicial tem o objetivo de passar por mais de 60 cidades brasileiras, combinando clássicos que atravessaram gerações como “Primeiros Erros”, “Natasha” e “A Sua Maneira”, além de versões inéditas que prometem surpreender.

No sábado (27), a festa continua com as bandas locais Tio Jones e Alive, que trarão ao palco o melhor do rock, animando o público e completando o calendário de festividades a partir das 20h. Em ambas as noites, os portões e a praça de alimentação serão abertos às 20h. É importante ressaltar que, visando a segurança e a preservação do ambiente, o local será fechado, não sendo permitida a entrada com bebidas e cadeiras.

Casa de Ensaio

Também nesta sexta-feira (26) será realizado na Casa de Ensaio, o espetáculo “Procedimentos#6”, com Jackeline Mourão, Reginaldo Borges (em cena e cenografia), Maura Menezes, Roberta Siqueira e colaboração e dramaturgia de Renata Leone.

“O Palco Giratório é o maior circuito de circulação de artes cênicas do Brasil. Todo ano são indicados trabalhos para compor a programação, e o nosso espetáculo, chamado Procedimento 6, foi contemplado. Ele surgiu em 2021, durante a pandemia. Agora, nós vamos conseguir circular em 20 cidades do país”, disse Jackeline ao jornal O Estado.

“Ele é um sonho para quem trabalha com as artes cênicas e quer circular pelo país, porque a gente tem poucas possibilidades de poder fazer um circuito como esse, com quatro pessoas e um cenário grande, estamos muito felizes de poder representar MS no projeto, compartilhar como a dança é feita na nossa cidade”, complementa.

A Casa de Ensaio fica na rua Visconde de Taunay, 203 e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. A classificação é livre.

SEXTA-FEIRA (26)

Circo Mundo Mágico

A alegria invade mais uma vez Campo Grande, com o Circo Mundo Mágico, que realizará o espetáculo inédito “Disney Magic Show”, que trará o melhor do mundo mágico da Disney, com apresentações de Toy Story, Rei Leão, Frozen, Moana, Família Madrigal e muito mais. Além disso, ainda há as atrações do circo, como trapezistas, palhaços e o famoso Globo da Morte. O Disney Magic Show será realizado nesta sexta-feira, às 20h, e no sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h. Ingressos poderão ser adquiridos no local e crianças pagam apenas R$9,99. O Circo Mundo Mágico está instalado na Praça do Papa, na Avenida dos Crisântemos

Cervejaria Canalhas

Pela primeira vez na Cervejaria Canalhas, a banda campo-grandense com mais de 10 anos de carreira Stone Crow fará show tributo ao Metallica, uma das bandas mais famosas de rock do mundo. O show será à partir das 19h, mas o bar abre às 18h. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla e já estão no segundo lote, então corra para não ficar sem. A Cervejaria Canalhas fica na rua Dom Lustosa, 214, Jardim Seminário.

O Bem-Amado

Em comemoração aos 20 anos do grupo de teatro Fulano di Tal — Ato 20, o projeto irá apresentar nesta sexta-feira e no sábado, as 19h, o espetáculo “O Bem-Amado” na sede do Fulano di Tal localizado na R. Rui Barbosa, 3099 – Centro, com entrada gratuita, mas deve ser reservados através do número no WhatsApp (67) 98129-7263.

Pontes de Leitura

Em celebração ao mês da leitura, a Casa de Ensaio está realizando atividades em incentivo a leitura na Biblioteca Aurea Alencar e nas escolas e institutos em Campo Grande. Nesta sexta-feira, a criançada poderá ouvir histórias de brincar com Kely Zerial. Para mais informações das escolas credenciadas entre em contato com o coordenador da Casa de Ensaio Marcos (67) 9238-2829.

Entrelaçando Linhas e Cores

O Projeto Espaço Artes recebe a exposição “Entrelaçando Linhas e Cores” de Gisele Fraga. A mostra apresenta uma série de bordados com temáticas regionais, que mistura a leveza das aquarelas com a delicadeza das linhas. A artista explora os pontos turísticos de Campo Grande e retrata cenas do cotidiano com detalhes e cores vibrantes. As obras estão expostas no Paço Municipal localizado na Av. Afonso Pena 3279 de segunda a sexta-feira das 7h30 as 11h e das 13h as 16h e a entrada é gratuita.

2ª etapa da Copa Acrissul do Laço Comprido

A 2ª etapa da Copa Acrissul do Laço Comprido terá início nesta sexta-feira (26), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, situado na Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho. Realizado em seis etapas, além da grande final – a Copa dos Campeões – o evento conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande.

O evento dispõe de estandes de negócios, praça de alimentação com food trucks e uma Feira Criativa, organizada pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro). A Feira contará com diversos produtores locais, oferecendo costura criativa, cutelaria, peças em madeira, doces, biscoitos, mel, queijos, salames e artesanato em geral. Será um espaço com o sabor do Mato Grosso do Sul, apresentando um pouco da culinária e do trabalho artístico do Estado.

FestJuv

O segundo dia do Festjuv começa cedo no auditório Marçal de Souza. As 9h30, um encontro inédito entre gerações de escritores do MS vai reunir membros da Academia Sul-mato-grossense de Letras com os adolescentes, membros da Academia Estudantil de Letras, intitulada Raquel Naveira. Os acadêmicos Henrique Medeiros, Humberto Espíndola e Lenilde Ramos vão trocar ideias com os escritores e acadêmicos da Escola Estadual Emydio Campos Widal, as 10 h tem papo reto com a psicóloga, coordenadora do curso de Psicologia da UFMS, Aline Henrique Reis, No Palco Livre a festa também começa às 10h com apresentação do grupo de capoeira Cento Educacional UBUNTU e na sequência Banda Ecoar. O Slan Plural, coletivo de poesia urbana se apresenta as 11h30. Tudo no Palco Livre.

SÁBADO (27)

Van Gogh exposição

Estreia neste sábado a exposição imersiva “Van Gogh & Impressionistas” que ja encantou mais de meio milhão de pessoas em todo Brasil. Neste evento, a arte de Van Gogh ganha vida e as cores harmonia. Os ingressos para a semana de estreia ja estão quase esgotados, então corre para não perder. Acesso o site lightland.com.br para adquirir os ingressos que custam de R$ 60 a 95 reais. A exposição fica no Shopping Campo Grande – 2° piso (próximo ao Carrefour/Casas Bahia).

Feira Mixturô

Reunindo os mais diversos negócios nos segmentos do artesanato, gastronomia, moda sustentável e economia criativa, mais uma edição da Feira Mixturô é realizada neste sábado (27), na Praça do Peixe, na Avenida Bom Pastor, 700, das 16h às 21h. Para quem for prestigiar, ainda haverá show do cantor Luís Felipe e pintura facial para as crianças.

Feira O Balaio – Edição Especial Ponta Porã

O município de Ponta Porã recebe neste fim de semana uma edição especial da Feira O Balaio, que dessa vez contará com parceria da Sicred, com a Feira Cooperar. Serão mais de 80 expositores, com arte, comida local, e música com roda de samba com a cantora Ana Paula Lopes, com o objetivo de valorizar a economia criativa, os microempreendedores, e os produtos artesanais, que promovem a originalidade e autenticidade. A feira será das 17h às 21h, no Horto Florestal, rua Baltazar Saldanha, 1141, em Ponta Porã.

Lupland Biergarten

Prepare-se para uma noite “entre razões e emoções” no palco da Lupland, com tributo ao NX Zero e CPM22, a partir das 18h. Será uma viagem no tempo através das melodias e letras que tocam no fundo da alma dos ‘emos’, com apresentação de músicas como ‘Razões e Emoções’, ‘Cedo ou Tarde’, ‘Um Minuto para o Fim do Mundo’ e ‘Não sei viver sem você’, pelo som das bandas Redenção e CPM COVER MS. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla, mas já estão nas últimas unidades. A Lupland Biergarten fica na rua Antônio Maria Coelho, 3285, Jardim dos Estados.

Blues Bar

Neste sábado, o Labhits da Blues Bar será especial MTV Unplugged, trazendo os maiores sucessos do programa que marcou a música nos anos 80, 90 e 2000, com artistas como Nirvana, Pearl Jam, Alanis Morissette, Bon Jovi, Kiss e muitos outros. Uma experiência acústica para sentir cada nota, cada acorde, cada emoção de uma forma completamente Ingressos já estão no quarto lote, e podem ser comprados no site Sympla. O Blues Bar fica na rua 15 de novembro, 1186, Centro.

Banda JS Orchestra

A Banda JS Orchestra irá se apresentar o ao vivo no Veras Bar neste sábado,a partir das 19h. Com sua mistura cativante de estilos musicais que vão do clássico ao moderno e muito mais, a Banda JS Orchestra é conhecida por sua energia contagiante e performances envolventes. Prepare-se para uma experiência musical única enquanto a banda leva você em uma viagem através de sucessos com suas interpretações originais. O Veras Bar fica localizado na Av. Bom Pastor, 154 – Vila Vilas Boas e acontecerá as 19h.

DOMINGO (28)

Passarinhada City Tour

Dia 28 de abril, O instituto Mamade em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, irá realizar um City Tour em comemoração ao dia do observador de aves. Os participantes sairão da Praça Ary Coelho as 6h com destino ao Parque Linear Imbirussu. Para participar basta se inscrever gratuitamente no formulário no perfil do Instagram @institutomamede. Para mais informações, entre em contato com o número de telefone (¨67) 996020601.

Feira da Capivara

Neste domingo, das 10h as 21h, a Feira da Capivara estará presente no estacionamento do Teatro Glauce Rocha com publicações artísticas que vão de desenhos, adesivos, prints, marca-páginas e cadernos personalizados. Todo material é autoral organizado pelo Grupo de Pesquisa Pensar o Desenho do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

UataHell Bar

Neste domingo é para quem não quer ficar em casa. O Uatahell Bar irá trazer o DJ Hallfya com Dancehall, Digikal e Rub-a-Dub. O espaço conta com bebidas artesanais, chop de vinho clássico, uma quadra de basquete para se exercitar, comidas criativas com a famosa Onion Rings (anéis de cebola empanados e fritos). O estabelecimento fica localizado na Rua 15 de Novembro, 797, Centro. A entrada é gratuita.

Valley Pub

A Valley Pub passou por uma transformação que promete surpreender o público. Neste domingo, o Pub sertanejo mais famoso de Campo Grande recebe as atrações Brendo & Vinicius e Rafa & Roger às 20h.O Estabelecimento fica localizado na Av Afonso Pena, 4150 e as reservas e demis informações pelo número (67) 99150-8194.

Samba de Buteco

E para quem curte um sambinha, o Barolé irá trazer Daran Junior neste domingo. Com transmissão dos jogos Campeonato Brasileiro. A casa abre às 14h e a música ao vivo as 17h. A entrada é livre e o local possui espaço para bebidas com promoções de Long Neck a partir de R$ 9,00. O Barolé fica localizado na Av Afonso Pena, 6044 – Centro na Capital.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram