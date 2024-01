Dia nacional do Fusca será celebrado com carreata e exposição

O dia nacional do Fusca, 20 de janeiro, marca o início da produção do icônico veículo em território nacional, além de destacar a história de um carro que foi o mais vendido no país. Em celebração ao fusca que foi, ou é, tão querido pelos brasileiros, será realizada em Campo Grande, neste sábado (20), a “Fusqueada”. A programação especial inicia às 13h, na Avenida Ricardo Brandão, e termina com uma exposição no Shopping Norte Sul Plaza, onde os veículos chegarão às 15h pela entrada da Rua Japão. As atrações são gratuitas e abertas ao público.

Fabricado na Alemanha, o início da produção do Volkswagen Sedan, nome de batismo do nosso querido Fusca, foi logo após a 2ª Guerra Mundial, em 1945. Em terras brasileiras, o simpático veículo com design inconfundível começou a ser fabricado em 1959 e, desde então, foi o modelo mais vendido do país por 24 anos consecutivos, até 1982, segundo a própria Volkswagen.

Sua imagem se tornou tão emblemática que, mesmo após 60 anos, mesmo depois de seis décadas da descontinuidade da fabricação, o Fusca continua com o posto de carro querido pela população brasileira. Uma prova evidente dos pontos aqui levantados é a ‘fusqueada’ neste sábado (20). Realizado pelo Brasil todo, o evento em Campo Grande é organizado pela Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados – MS, que, segundo um dos organizadores, Eduardo Mendonça, há dez anos tem promovido carreatas e encontros entre os integrantes do grupo, além de buscar promover eventos prazerosos e afetivos a todos.

“Em comemorações em anos anteriores, chegamos a ter mais de 80 veículos e a presença de um público estimado em cerca de 500 pessoas (normalmente de passagem pelo evento). Esperamos que este ano isso se concretize novamente. Trabalhamos com esse intuito; tanto é que uma das características do evento é reunir amigos, familiares, firmar parcerias com algumas instituições filantrópicas e prezar pela segurança. Além do sorteio de alguns brindes”, destaca o organizador.

Programação especial

Por ser um veículo de vigorosa relação carinhosa com seus usuários, o Fusca já foi um protagonista constante nas telinhas do cinema e em letras de música. O carismático carro já integrou desde a série clássica de seis longas-metragens de “The Love Bug” (“Se meu Fusca Falasse”, em português; de 1968). E no Brasil, o carro virou um hit de sucesso na composição “Fuscão Preto”, do cantor Almir Rogério. Essa relação afetiva, forte também com os campo-grandenses, para a gerente de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Carolina Zimmermann, é o destaque do evento na Capital. “Sabemos o quanto o brasileiro tem uma relação afetiva com o Fusca e, por isso, pelo terceiro ano consecutivo, promovemos, em parceria com a Confraria Apaixonados por Fusca, esse evento que já entrou para o calendário campo- -grandense”, afirmou.

Com um significado histórico para várias gerações de brasileiros, em sua homenagem, além da ‘Fusqueada’ agendada para iniciar na Avenida Ricardo Brandão às 13h, o evento segue com a programação no Shopping Norte Sul Plaza. No estacionamento do local, será realizada uma exposição com belíssimos fuscas. Além disso, para acompanhar, vendas de chopp compõem a programação.

Ainda, com o intuito de aprimorar a experiência, a programação especial oferece um Workshop de Biscuit (Miniaturas de Fusca) em 27 de janeiro. A inscrição é online, e é solicitada a doação de 2kg de alimentos não perecíveis para o Projeto Mesa Brasil do Sesc. A oficina ocorrerá no sábado (27), das 14h30 às 16h, no corredor em frente à loja Havaianas do Norte Sul Plaza. O link pode ser acessado tanto no Instagram da Confraria como no perfil do Shopping Norte Sul.

Confraria – Paixão que não acaba

“É uma organização feita por apaixonados por Fusca”, disse Eduardo enquanto explicava a origem do grupo, gerado a partir da necessidade de trocar conhecimentos e informações sobre os Fuscas. “Formamos oficinas especializadas, estreitamos amizades; foi assim que a Confraria surgiu, por meio de quatro pessoas que se conheceram em fóruns especializados em Fuscas na internet”, revelou.

Desde então, o grupo, inicialmente composto por quatro pessoas – Eduardo Mendonça, Jefferson Marques, Jozacar Agnelli e Elias Onça – decididos a se encontrar pessoalmente, começou a crescer, dando vida à Confraria Apaixonados por Fuscas & Derivados – MS. Uma organização que vem promovendo encontros e fomentando a paixão dos entusiastas do carro, conforme explica Eduardo.

“A Confraria faz reuniões (mini encontros) periódicos a fim de estreitar a amizade dos integrantes, além das reuniões ‘especiais’ em comemoração ao Dia Nacional e Dia Mundial do Fusca, entre outros”, esclareceu.

Para mais informações sobre o evento e a Confraria, acesse no Instagram o @confrariafuscams. Aos interessados pelo Workshop de Biscuit, segue o link de inscrição: https://forms.gle/ s7BuZQkhqqGrXE2N8 ou acessem o @nortesulplaza no Instagram.

Por Ana Cavalcante.