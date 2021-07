Depois de se tornar a rainha do streaming, Netflix aposta em games

Com mais de 200 milhões de assinantes, a Netflix é a rainha do streaming e agora quer reinar em outros domínios, mas ainda dentro do entretenimento. Entrando em um mercado multibilionário, a plataforma agora também quer abocanhar os games.

O segmento cresce sem parar, inclusive durante a pandemia. EM 2020, chegou a faturar mais de 11 bilhões de dólares e, visando um retorno financeiro mais rápido do que os dez anos esperados pelo do cinematográfico, há previsão da consultoria Newzoo aponta que no final de 2023, o faturamento do segmento de jogos no mundo deve alcançar 200 bilhões de dólares.

Tudo indica que a netflix não vai cobrar a mais pelo acesso aos jogos. Os videogames, serão toda uma nova forma de entretenimento já em 2022, conforme a Bloomberg, que ainda afirma ficará disponível semelhante a documentários e especiais de stand-up.

Parece que com o crescimento da Disney (DIS) a plataforma de streaming quer se garantir e fazer dos games o que fez com as produções hollywoodianas. Filmes é o único ganha-pão da Netflix, seus concorrentes tem uma série de outras maneiras de ganhar dinheiro. A variação também é urgente devido às previsões de crescimentos de assinantes estar diferente do esperado depois de anunciar em abril 208 milhões de usuários.

O caminho parece promissor. Em 2019, a Netflix anunciou um videogame baseado em sua série original de sucesso “Stranger Things” em 2019 e contratou Mike Verdu para ser seu vice-presidente de desenvolvimento de jogos e ajudar a empresa em seus esforços no setor. Verdu foi vice-presidente de conteúdo do Facebook Reality Labs, supervisionando as ofertas de realidade virtual da empresa. Também foi vice-presidente sênior de dispositivos móveis da Electronic Arts ( EA ).

Porém, é bom aprender com o erro da Google ( GOOG ), que em fevereiro que terminou de fazer videogames menos de dois anos após o lançamento do Stadia, sua nova plataforma de jogos. A Amazon criou o “Crucible“, seu jogo free-to-play “Fortnite“. Não deu certo e o mesmo aconteceu com Luna, sua plataforma de streaming de videogame.