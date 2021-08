Deolane Bezerra desabafa após três meses da morte de Mc Kevin: “Ainda te espero voltar do show”

Já se passaram três meses da morte trágica do Mc Kevin. O cantor morreu após cair do parapeito de uma sacada, no quinto andar de um edifício no Rio de Janeiro.

Na madrugada desta segunda-feira, dia 16 de maio, Deolane Bezerra, viúva de Kevin, usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade que sente.

“3 meses sem você. 3 meses sem sorrir como sorria ao seu lado. O que eu sinto por você não vai passar! Desculpa, mas a ficha não caiu, ainda te espero voltar do show”, escreveu ela.

Depois do novo depoimento sobre o caso Mc Kevin, onde o músico português Fernando Dimmy Júnior, afirmou a Roberto Cabrini, no “Domingo Espetacular”, que viu tudo o que aconteceu, pois estava na varanda do prédio em frente, a história começa a ter um novo capítulo.