De Honório Gurgel ao mundo! Anitta tem apresentação confirmada no VMA

Não surpresa para ninguém que a música brasileira está ganhando cada vez mais espaço na música mundial, com nossos ritmos mais característicos sendo reconhecidos internacionalmente em eventos e premiações.

Anitta, uma das cantoras brasileiras mais populares no exterior, fará uma performance no VMA 2021ao lado de diversas estrelas internacionais, e com isso, a cantora se torna a primeira brasileira a realizar tal feito.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, Neste mesmo dia, o Burguer King EUA divulgará no intervalo da premiação, a campanha em que anunciam a parceria com Anitta, que terá uma refeição todinha com seu nome no país norte americano.

O lanche “Larissa Machado – Anitta” será totalmente vegano e livre de aditivos artificiais – disponível em todo o Estados Unidos.

Lembrando que um nome recente a ser anunciado para se apresentar na premiação foi Kacey Musgraves, seis vezes vencedora do Grammy, e irá se apresentar com seu mais novo single, “star-crossing”, faixa-título de seu breve álbum.

Neste ano, o “VMA” retorna à Nova York e será transmitido ao vivo, direto do “Barclays Center”, no domingo, 12 de setembro, a partir das 21h, na MTV Brasil, comandado pela rapper e cantora Doja Cat.

Camila Cabello é conhecida por entregar momentos de destaque nos palcos. A cantora está preparada para fazer um retorno imperdível ao VMA com uma performance de “Don’t Go Yet”, que dará sequência a sua performance quente com Shawn Mendes em 2019, do sucesso “Señorita”.

Lil Nas X está no páreo pelo cobiçado prêmio de “Clipe do Ano” e trará mais um sucesso que desafia as imposições de gênero ao palco com uma apresentação da estreia mundial de “Industry Baby”. A última vez que ele esteve no VMA foi em 2019, com “Panini”.

Lorde fará seu esperado retorno ao palco do evento pela primeira desde 2017, apresentando “Solar Power”, seu mais recente projeto que será lençado na próxima sexta-feira, 20 de agosto.

Machine Gun Kelly faz sua estreia no palco do VMA, trazendo uma performance de estreia do novo single “papercuts”, que integrará seu próximo álbum “born with horns”. Ele ganhou no último ano o “Melhor Clipe Alternativo” e é mais uma vez indicado na mesma categoria.

Olivia Rodrigo, cantora e compositora queridinha do momento, fará sua estreia no na premiação com a performance de “good 4 u”. Indicada pela primeira vez ao prêmio, ela concorre em cinco categorias, incluindo as grandiosas: “Artista do Ano” e “Música do Ano”.

Irmã de Halle Bailey, a sereia Ariel do próximo live action da Disney, Chlöe Bailey fará uma explosiva estreia solo no palco do evento com a apresentação de seu primeiro single, “Have Mercy”, que estará em seu inédito álbum solo. Em 2020, a irmãs estiveram no pré-show do VMA como a icônica dupla Chlöe X Halle, cantando o hit “Ungodly Hour”.

Já Doja Cat retorna à premiação após uma apresentação de outro mundo no ano passado com um mashup de “Say So” e “Like That”, além de levar para casa o seu primeiro “Moon Person” na categoria “Melhor Novo Artista”. Este ano, ela deve surpreender ainda mais com sua performance e levar mais troféu pra casa a partir de suas cinco indicações, incluindo “Artista do Ano” e “Música do Ano”.