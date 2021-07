Cris já tinha nascido “há 24 horas” quando Boca Rosa anunciou

As redes sociais bombaram com o nascimento do filho da ex-BBB, a blogueira Boca Rosa, batizada de Bianca Andrade, e do youtuber Fred, na maternidade na cidade de São Paulo. A comemoração aconteceu nesta sexta (16), repleta de memes no twitter porque ninguém sabia que ela deu à Luz ao Cris, nesta quinta (15). O parto foi feito pela Dra. Carla Delascio Lopes.

Foram 20 horas de parto normal para Cris vir ao mundo às 21:14, com 3,7kg e 51 cm. Ele está saudável e logo estará em casa. “Ele chegou, num parto inesquecível, do jeitinho dele, todo gente boa, simpaticão, emocionando todo mundo, sendo muito parceiro do papai, e principalmente da mamãe, e trazendo um mundo novo à nossa família”, escreveu Fred nas redes sociais.