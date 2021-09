Conheça Thauanne Castro a “Princesa” do Sertanejo regional

Se no Mato Grosso do Sul temos Delinha como rainha da musica sertaneja regional, a princesa com certeza é Thauanne Castro.

Campo-grandense, Thauanne Castro, com apenas 20 anos de idade, é uma artista regional, que há mais de 10 anos luta para conseguir o seu “lugar ao sol” , remando contra a maré do sertanejo universitário e acreditando no sertanejo raiz.

Quando o assunto é preferência musical, explicou que é bem eclética, mas que tem um forte favoritismo pelo “sertanejão raiz” , mas brinca de desfilar por todos os estilos desde o forró até a bossa-nova. Não tem tempo ruim, canta Maria Gadú, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Titãs, Vanessa da Mata, Ana Carolina. Assim, não tem problema em gravar ou compor outros ritmos musicais, porém, quando menos se espera ela puxa um modão.

Na terra do sertanejo iniciou sua carreira aos 6 anos de idade fazendo aulas de violão e canto.

Com um estilo próprio encanta o público com seu carisma impar, brilho no olhar e muito talento.

Sempre acompanhada dos pais esbanja simpatia por onde passa, quem tem oportunidade de ouvi-la se apaixona pelo repertório totalmente sertanejo raiz, cheio de moda apaixonada e musica pantaneira raiz.

Atrás de um chapéu se esconde uma menina doce, simples, apaixonada pela família, apaixonada pelo namorado e principalmente pela musica sul-mato-grossense.

Gravou seu 1º CD aos 12 anos com composições próprias em Campo Grande MS. Atualmente Cantora e Compositora vem se apresentando por todo Mato Grosso do Sul e Brasil.

Em 2020 lançou pela Gravadora e MM Music seu trabalho "História de Amor", composição própria, disponível em todas plataformas digitais.

Setembro de 2021, lançou sua nova música “Que pena não durou” feat Vitor e Cadu com a produção de Renan Nonato e MM Music está disponível em todas plataformas digitais.

Thauanne Castro nos concedeu uma entrevista exclusiva, confira:

1-Onde nasceu esse amor pela música sertaneja raiz?

Thauane :Em casa sempre teve roda de viola de amigos e familiares dos meus pais.

E eu sempre estava no meio escutando eles cantando…!

Até que aos 6 anos de idade comecei fazer aula de violão e depois fui aprendendo com amigos da música.

2- Qual sua maior referência na música hoje? Porque ?

Thauanne: Almir Sater.

Me inspiro no seu jeito simples de levar a música! Cantar com alma e tratar com humildade e carinho o seu público. Suas musicas me encantam e trazem paz a minha alma. Quando eu crescer quero ser igualzinha a ele.

3- Você tem apenas 20 anos, mas está em uma geração onde mulheres estão bombando no meio sertanejo, qual o seu diferencial para se tornar uma grande estrela da música?

Thauanne: O meu diferencial é que eu trago com muita verdade o meu amor pela minha essência que a música sertanejo raiz. E mesmo com o “novo sertanejo” em alta, acredito que tem espaço para todas. Inclusive pra mim, que não quero o espaço de ninguém, quero ser conhecida pelo que sou.

4- Com qual artista vc sonha gravar um dia ?

Thauanne: Gravar uma composição minha com o Almir Sater

5- E esse estilão mais comportado com chapéu e roupas mais comportadas. De onde veio essa inspiração?

Thauanne: Veio da minha criação e porque eu acho lindo e gosto também desse estilo mais comportado e rústico. Me visto assim porque essa é minha verdade. Essa sou eu.

6-você sonha em explorar o mercado nacional? Você acredita que tem espaço p seu estilo musical ?

Sim, tenho muita fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida que eu irei conquistar o meu espaço dentro da música sertaneja no nosso Mato Grosso Do Sul primeiramente e depois que estivermos bem alicerçados vamos rumo Brasil também.