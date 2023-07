Com música e comidas típicas, plataforma cultural traz Arraiá da Maria Fumaça

Mesmo que o mês de junho tenha acabado, as festas caipiras ainda não se encerraram e neste sábado (08) é dia de Festa Julina, com o 4º Arraiá da Maria Fumaça, realizado pelos Moradores do Complexo Ferroviário e da GRES Igrejinha, com o apoio da Prefeitura.

A festa que já virou tradição, contará com a apresentação de quadrilhas e músicas tradicionais. Misturando arrasta-pé e samba, a bateria da GRES Igrejinha, musas e passistas e o casal de mestre-sala e porta-bandeira, participam da festa com a promessa de não deixar ninguém parado.

No evento, também haverá apresentação de forró com os alunos de dança de salão inclusiva do projeto “Dança para Todos” da Sectur e música instrumental com a Orquestra de Violões da Plataforma Cultural, sob a regência do professor Ramão Barros.

No evento serão vendidos quitutes julinos como espetinho, cachorro-quente, doces tradicionais e bebidas. Também haverá celebração de casamento caipira e a escolha da 1ª Rainha da Maria Fumaça.

Serviço

O 4º Arraiá da Maria Fumaça será realizado neste sábado (08), a partir das 17h, na Plataforma Cultural, na Avenida Calógeras, 3015, Centro.