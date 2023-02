Com Jason Momoa no elenco, confira os filmes recomendados nessa sexta-feira

Para o sextou da semana, a coluna do Jornal O Estado separou dois filmes perfeitos para ver juntinho da família, ou se preferir, em sua própria companhia.

Depois que seu pai Peter (Kyle Chandler) se perde no mar, a vida da jovem Nemo (Marlow Barkley) muda completamente, ao ser enviada para morar com seu bem-intencionado, mas totalmente desajeitado, tio Phillip (Chris O’Dowd). Sua nova escola e rotina são desafiadoras, mas ela descobre um mapa secreto para o mundo dos sonhos de Slumberland, que a conecta a Flip (Jason Momoa), um fora-da-lei rude, mas adorável, que se torna seu parceiro e guia na aventura. Rapidamente a dupla excêntrica encontra uma incrível jornada, atravessando sonhos e fugindo de pesadelos, e Nemo começa a ter esperanças de se reunir com seu pai mais uma vez.