Clube de Leitura discute “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues

Neste mês de julho a obra em discussão no Clube de Leitura do Sesc Cultura é “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues. O encontro será no 24 de julho, sábado, às 15 horas (horário de MS) pelo link: meet.google.com/ fpw-zhyt-jds.

O encontro terá como convidado especial o diretor de teatro Nill Amaral, que é mestre em Artes da Cena, na área de Teatro, Dança e Performance, pela Unicamp, fundador da Cia. Ofit. Já dirigiu diversos espetáculos, entre os quais “Adélias”, sobre o universo literário de Adélia Prado; “No gosto doce e amargo das coisas de que somos feitos”, inspirado na obra de Clarice Lispector; “A Serpente”, de Nelson Rodrigues; “Gota d’Água”, de Chico Buarque e Paulo Pontes; “Fala comigo doce como a chuva”, de Tennessee William; “Três vírgula quatro graus na Escala Richter”, “Pedra Bruta” e “Todo redemoinho começa com um Sopro”, de Éder Rodrigues.

Um marco da dramaturgia nacional, “Vestido de Noiva” já começa sob impacto. “Buzina de um automóvel. Rumor de derrapagem violenta. Som de vidraças partidas. Silêncio. Assistência. Silêncio.” Sons bastante conhecidos pelos habitantes de qualquer metrópole que pontuam o começo da obra rodriguiana.

Escritor, jornalista e dramaturgo, Nelson Rodrigues revolucionou o teatro brasileiro. Na peça, a personagem Alaíde é assombrada por lembranças de seu passado conturbado com Lúcia, a irmã de quem roubou o namorado, e pelas memórias lidas no diário de uma prostituta do começo do século 20.

O encontro é realizado uma vez por mês.

