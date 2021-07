Clientes podem assinar todas as plataformas “com preço Netflix”. Já pensou? Se muita gente já pensava ser caro o valor mínimo da “operadora”, imagina com reajuste. Ela corre para se manter no topo com mais de 200 milhões de assinantes, mas até quando?!

Por isso, um cliente se manifestou.”Com esses 55,90 que a Netflix vai cobrar + R$5.27 eu assino 5 plataformas de streaming HBO Max: 13.95 Prime Vídeo: 7.42 (Anual) Globoplay + Disney Plus: 29.90 (Anual e ainda ganha 12 meses de Deezer) Apple TV+: 9,90. Total = R$ 61.17″, twittou um usuário da rede do passarinho na tarde desta quinta-feira (22).

Assim, este foi um protesto do reajuste da maior plataforma de streaming do mundo. Mas, a conta com perfil do twitter da Tracklist também deu o alerta. “PREPAREM O BOLSO: A Netflix anunciou o aumento de até 22% no valor da suas assinaturas no Brasil. Os preços podem chegar até R$ 55,90 no plano mais caro da plataforma.” É, o valor novo da Netflix pode gerar debandada diante da concorrência, às vezes, considerada bem melhor. Será que este título – Clientes podem assinar todas as plataformas “com preço Netflix” – se mantém?

Com esses 55,90 que a Netflix vai cobrar + R$5.27 eu assino 5 plataformas de streaming HBO Max: 13.95

Prime Vídeo: 7.42 (Anual)

Globoplay + Disney Plus: 29.90 (Anual e ainda ganha 12 meses de Deezer)

Apple TV+: 9,90 Total = R$ 61.17 pic.twitter.com/mLsV9j9eEF — Raphacito (@liquidskai) July 22, 2021

PREPAREM O BOLSO: A Netflix anunciou o aumento de até 22% no valor da suas assinaturas no Brasil. Os preços podem chegar até R$ 55,90 no plano mais caro da plataforma. 💸 pic.twitter.com/eAGAzf6x4M — Tracklist (@tracklist) July 22, 2021

É desta forma que a “Rainha dos streamings” pode ser destronada.

E este título – Clientes podem assinar todas as plataformas “com preço Netflix”- pode ser sua derrocada? A Disney + está na cola com números de indicações a prêmios do cinema e assinantes só aumentando em pouco tempo de funcionamento. Enquanto, isso ela estagnou na quantidade de assinantes por isso estuda outras formas de ganhar dinheiro, como faz a concorrência.

Mas, que MAIS NOTÍCIAS? CLIQUE AQUI!