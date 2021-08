Claudia Raia mostra tudo com vestido transparente

Pra lá de bem resolvida com se corpo, Claudia Raia, de 54 anos, literalmente roubou a cena na web no domingo, 15 de agosto. Com elogios como “Divina e maravilhosa”, que a atriz causou.

Em uma sequência de poses, caras e bocas a bordo de um look nude transparente, La Raia divou ao som da canção francesa Non, je ne regrette rien (Não, não me arrependo de nada, em tradução livre), da cantora Édith Piaf.

A mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do antigo casamento com Edson Celulari, apostou na “liberdade” ao deixar os seios levemente aparentes na peça de roupa.

“Coisas que a maturidade me trouxe”, escreveu Claudia Raia.

“Novas definições sobre liberdade, desapego do julgamento e me amar em todas as fases da vida, incluindo agora”.

Foram mais de 370 mi curtidas e chuva de elogios.

“Sempre gata”, admirou Eliana.

“Musa”, disse Carol Macedo.