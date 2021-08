Cine Sesc exibe romance ‘Um Dia’ e Cine Classique exibirá ‘Gilda’

Nesta semana, as sessões do Cine Sesc de 10 e 12 de agosto, terça-feira, às 19 horas e quinta-feira, às 15h e 19 horas, exibirão o romance estadunidense “Um dia” (2011), de Lone Scherfig. Em “Um Dia”, Emma (Anne Hathaway) e Dexter (Jim Sturgess) se conheceram na faculdade, em 15 de julho. Essa data serve de base para acompanhar a vida deles ao longo de 20 anos. Nesse período, Emma enfrenta dificuldades para ser bem-sucedida na carreira, ao passo que Dexter consegue sucesso fácil, tanto no trabalho quanto com as mulheres. Mesmo passando por diversas pessoas, a vida de ambos continua sempre, de alguma forma, interligada.

Para agosto o Cine Sesc leva o tema “Ninguém disse que seria fácil viver”, reunindo com sensibilidade e primor a complexidade das relações familiares e da condição humana desde a infância à maturidade, mostrando que a vida jamais deixa de surpreender, ao menos para quem se dispõe a encará- -la com coragem. Para as sessões presenciais, é obrigatório o uso de máscara e o público é limitado a dez pessoas.

Cine Classique

O Cine Classique exibe, às 19h de quarta-feira, 11, o longa “Gilda”, com direção de Rita Hayworth, Glenn Ford, George Macready e Charles Vidor.

Ambientado na Argentina, em uma época em que cassinos eram proibidos no país, o longa traz uma trama cercada de traição e desconfiança destacando a figura da mulher sedutora e misteriosa interpretada por uma das atrizes mais belas da Hollywood clássica, Rita Hayworth. Johnny Farrell é promovido a gerente de um famoso clube noturno em Buenos Aires. Quando Gilda (Rita Hayworth), a mulher de seu amigo, é apresentada a Johnny ele a reconhece, pois tiveram um caso no passado.

Títulos que resistiram à prova do tempo por elementos inovadores, atuações marcantes ou estética de excelência integram a seleção do Cine Classique, que será exibida no YouTube, no conforto do lar.

SERVIÇO: O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande-MS. informações: (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc nas redes sociais do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams. (Com assessoria).