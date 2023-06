Celebração do divino Espírito Santo retorna a Campo Grande com apoio do Governo Estadual

Neste domingo (11), a cidade de Campo Grande se prepara para receber a tradicional festa do Divino Espírito Santo em sua 26ª edição na capital sul-mato-grossense. Com a parceria e apoio do Governo do Estado, o evento será realizado a partir das 8h na sede do Cotolengo, localizada no bairro Mata do Jacinto, e contará com diversas atrações culturais e artísticas.

Originária de Coxim, onde iniciou há mais de 128 anos, a festa do Divino Espírito Santo é considerada a mais antiga de Mato Grosso do Sul. Com o passar do tempo, os moradores de Coxim que migraram para Campo Grande trouxeram consigo essa tradição, tornando a festa uma parte integrante da cultura local.

Após um hiato de três anos devido à pandemia, a festividade retorna em 2023 para celebrar a fé e devoção ao Divino Espírito Santo. Com o apoio do Governo, o evento terá início no domingo com um café da manhã, seguido por uma missa às 9 horas e um baile a partir das 12 horas, com apresentações do Canto da Terra, Marlon Maciel e Trem Pantaneiro.

O Vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Estrela do Sul (Amades) afirma que a festa do divino é uma manifestação da devoção ao divino Espirito Santo. Apesar de terem suspendido as celebrações por três anos, os organizadores e a população estão animados para a retomada este ano.

Ele ressaltou que a realização da festa só foi possível graças à parceria e ao apoio do Governo do Estado. “Será um momento de devoção e fé, encerrando as atividades com essa grande confraternização no domingo, com a participação de muitos devotos e famílias que prestigiarão o evento”.

A bandeira do Divino Espírito Santo chegou a Campo Grande no dia 4 de junho e, ao longo da última semana, percorreu diversos locais, incluindo a Governadoria, onde foi recebida pelo governador Eduardo Riedel. Também visitou outras instituições e residências de fiéis antes de chegar a este dia de encerramento.